Frah Quintale torna con il singolo “Farmacia” ( Testo e audio)

È fuori dal 4 ottobre Farmacia il nuovo singolo di Frah Quintale prodotto da Ceri.

Classe 1989, Frah Quintale è un artista eclettico in bilico tra indie e rap che si è distinto come una delle rivelazioni della musica italiana degli ultimi anni. Il suo album d’esordio, Regardez Moi è stato certificato con il disco d’oro.

Ora, dopo un tour di oltre 80 date nei club e festival italiani, arriva questo nuovo singolo inedito intitolato Farmacia.

Il 23 novembre l’artista sarà al Teatro Palapartenope di Napoli insieme a Carl Brave per la prima edizione di Red Bull Soundclash, una battaglia musicale che si preannuncia unica nel suo genere. I due tra l’altro hanno già collaborato nel brano Chapeau certificato con il disco di platino.

Tra le altre collaborazioni di Frah Quintale anche 2% con Gué Pequeno brano che ha conquistato il doppio disco di platino.

FRAH QUINTALE FARMACIA TESTO

(Testo e musica: Frah Quintale)

Non sono esperto né in amore né in cardiologia

ma ti ho incrociata ed hai fermato la mia emorragia

e il tuo profumo è come l’erba per la polizia

se vuoi trattarmi come un cane, non farò la spia

Perché mi fai stare bene, sei la mia farmacia

perché mi fai stare bene, sei la mia farmacia

Stringo un bicchiere nel palmo, metà per me, metà lo beve l’asfalto

mischiare il sesso e l’amore e un po’ come mischiare l’alcol ad un farmaco

io non volevo star solo stasera, quindi mi sono aperto in due

ma ora ti penserò il doppio, se chiamo il tuo numero, risponde il 118

Ho esagerato un po’, qualcuno venga a prendermi

pensavo fosse amore, invece sono sabbie mobili

tu mi fai stare come non son stato mai, lo sai

che quando te ne vai via, serve un’anestesia

Perché mi fai stare bene, sei la mia farmacia

perché mi fai stare bene, sei la mia farmacia