24 Gennaio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
24 Gennaio 2026

fluente: l’EP “Femmina” è una mappa per scoprire il suo mondo musicale

Il disco, composto di 6 tracce, è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli “marco” , “chemomento” e “animalixsempre”

News di Fabio Gattone
fluente rilascia l'EP "femmina"
Condividi su:

Femmina è il titolo del primo EP di fluente (all’anagrafe, Sofia Briscese, classe 2001). Il disco, disponibile negli store digitali dal 23 gennaio 2026, è una sorta di mappa del mondo musicale della cantautrice.

Il titolo dell’EP e delle canzoni è scritto in minuscolo, come il nome fluente. Le parole sono tutte attaccate, concentrando le lettere: ciò serve per descrivere i sentimenti e pronunciare le frasi più difficili delicatamente, quasi sottovoce.

Fluente descrive così il disco: “Femmina è un racconto che arriva da lontano e non smette di esistere. Nessun cordone ombelicale si taglia”. Il riferimento è al suo punto d’origine, la Basilicata, con cui mantiene un forte legame. Anche quando viaggia, esplora nuovi spazi, scopre nuove sensazioni, l’artista ha sempre salda la consapevolezza del punto da cui è partita. Ed ancora, per fluenteFemmina non è una risposta, è il modo in cui poggi i piedi a terra quando la strada smette di essere dritta. Non chiarisce come sono, determina il mio modo di stare”.

“Femmina”, la tracklist

Il disco è composto da 6 brani. La sua uscita è stata anticipata dalla pubblicazione dei singoli marco (14 marzo 2025), chemomento (13 giugno 2025) e animalixsempre (28 novembre 2025). Ecco qui di seguito la tracklist:

1. femmina
2. chemomento
3. marco
4. digiorno
5. animalixsempre
6. A&B

fluente pubblica l'EP "Femmina"

Ogni canzone del disco è stata accompagnata da una ricerca artistica relativa all’immagine. La direzione è di fluente, che intreccia il linguaggio visivo e quello verbale, in una ricerca estetica molto precisa: la sua. La fotografia è interpretata come spazio in cui descrivere, ma anche vivere e cambiare.

Sono stata ritratta, fin da piccola, insieme a mia sorella e mio fratello. Mio padre aveva questa passione. All’inizio, vivevo tutto questo con fatica e pudore, poi ne ho compreso la forza narrativa”, spiega la cantautrice. Prima della canzone, arriva l’immagine. La copertina di ogni progetto è per fluente un’anticipazione del testo. Accompagna l’ascolto, lo prepara.

Per scoprire i brani che compongono femmina, clicca su “Continua”

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio: Blanco è cresciuto, Beatrice Quinta fa la queen, Bresh un po' sottone
Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino 2

Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà
Bresh testo e significato Introvabile 3

Bresh torna con “Introvabile”: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare
Copertina di Io Canto 2 di Laura Pausini 4

Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 7

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 8

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 10

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring

Cerca su A.M.I.