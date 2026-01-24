fluente: l’EP “Femmina” è una mappa per scoprire il suo mondo musicale

Femmina è il titolo del primo EP di fluente (all’anagrafe, Sofia Briscese, classe 2001). Il disco, disponibile negli store digitali dal 23 gennaio 2026, è una sorta di mappa del mondo musicale della cantautrice.

Il titolo dell’EP e delle canzoni è scritto in minuscolo, come il nome fluente. Le parole sono tutte attaccate, concentrando le lettere: ciò serve per descrivere i sentimenti e pronunciare le frasi più difficili delicatamente, quasi sottovoce.

Fluente descrive così il disco: “Femmina è un racconto che arriva da lontano e non smette di esistere. Nessun cordone ombelicale si taglia”. Il riferimento è al suo punto d’origine, la Basilicata, con cui mantiene un forte legame. Anche quando viaggia, esplora nuovi spazi, scopre nuove sensazioni, l’artista ha sempre salda la consapevolezza del punto da cui è partita. Ed ancora, per fluente “Femmina non è una risposta, è il modo in cui poggi i piedi a terra quando la strada smette di essere dritta. Non chiarisce come sono, determina il mio modo di stare”.

“Femmina”, la tracklist

Il disco è composto da 6 brani. La sua uscita è stata anticipata dalla pubblicazione dei singoli marco (14 marzo 2025), chemomento (13 giugno 2025) e animalixsempre (28 novembre 2025). Ecco qui di seguito la tracklist:

1. femmina

2. chemomento

3. marco

4. digiorno

5. animalixsempre

6. A&B

Ogni canzone del disco è stata accompagnata da una ricerca artistica relativa all’immagine. La direzione è di fluente, che intreccia il linguaggio visivo e quello verbale, in una ricerca estetica molto precisa: la sua. La fotografia è interpretata come spazio in cui descrivere, ma anche vivere e cambiare.

“Sono stata ritratta, fin da piccola, insieme a mia sorella e mio fratello. Mio padre aveva questa passione. All’inizio, vivevo tutto questo con fatica e pudore, poi ne ho compreso la forza narrativa”, spiega la cantautrice. Prima della canzone, arriva l’immagine. La copertina di ogni progetto è per fluente un’anticipazione del testo. Accompagna l’ascolto, lo prepara.

