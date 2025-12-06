6 Dicembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
6 Dicembre 2025

Il tour 2026 di Fiorella Mannoia sarà “Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”

Renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nella discografia italiana.

News di Alessandro Genovese
Fiorella Mannoia live tour 2026 Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve
Condividi su:

Il nuovo progetto artistico di Fiorella Mannoia sarà Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve un viaggio live attraverso i repertori di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati.

Due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, importantissimi per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996: Anime salve.

Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

Fiorella Mannoia presenterà alcuni brani dell’album insignito della Targa Tenco, i successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella e nuove inedite versioni di brani della discografia dei due cantautori.

Date tour – Fiorella Mannoia è Fiorella Canta Fabrizio e Ivano

Il tour debutterà il 27 giugno 2026 da Genova per poi proseguire in tutta Italia.

27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank

9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park
14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello
23 luglio – Palmanova (UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle

24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026
2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival

7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival
9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live

19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival
23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello
29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina

30 agosto Macerata – Sferisterio
2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music

4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest
7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
X Factor 2025 pagelle finale vince rob 2

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 5

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 6

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-49-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
Laura Pausini nel videoclip di “Ritorno ad amare” diretto da Luca Tommassini 10

Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Cerca su A.M.I.