Il tour 2026 di Fiorella Mannoia sarà “Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”

Il nuovo progetto artistico di Fiorella Mannoia sarà Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve un viaggio live attraverso i repertori di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati.

Due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, importantissimi per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996: Anime salve.

Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

Fiorella Mannoia presenterà alcuni brani dell’album insignito della Targa Tenco, i successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella e nuove inedite versioni di brani della discografia dei due cantautori.

Date tour – Fiorella Mannoia è Fiorella Canta Fabrizio e Ivano

Il tour debutterà il 27 giugno 2026 da Genova per poi proseguire in tutta Italia.

27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival

7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank

9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park

14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello

23 luglio – Palmanova (UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle

24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026

2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival

7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival

9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live

19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival

23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello

29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina

30 agosto Macerata – Sferisterio

2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music

4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest

7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

