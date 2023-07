Festival Estivo 2023: tutto pronto per il gran gala della musica indipendente… nel cast arrivano i Los Locos

Mancano pochi giorni alla ventesima edizione del FESTIVAL ESTIVO, il Gran Galà della musica indipendente che nell’edizione 2023 ospiterà artisti molto diversi tra loro. Dai Los Locos a Niveo, da Tecla a Uno Sbirro qualunque.

I Los Locos chiuderanno la serata al ritmo della Macarena e di altre loro celebri hit. Il duo prende il posto di Fiordaliso che dovrà saltare l’appuntamento per motivi di salute (vedi qui).

A presentare la serata organizzata da Gino Sozzi e Giovanni Germanelli saranno, il 29 luglio a Piombino, Baz e Sara Chiarei.

Da alcuni anni il festival Estivo ha cambiato anima e, da Contest per artisti emergenti, è diventato un fiore all’occhiello per la città di Piombino, un vero e proprio gala in cui ad essere premiati dagli addetti a lavori sono gli artisti indipendente.

In questo vero e proprio “meeting della musica” saliranno sul palco come premiatori:

Massimiliano Longo (direttore di ALL MUSIC ITALIA),

Antonio Vandoni (direttore artistico radiofonico)

Gianni Testa (Produttore discografico)

Simone Zani (giornalista e redattore IMUSICFUN)

Maurizio Caridi (org. Area Sanremo e Presidente Orchestra Sinfonica Sanremo fino al 2019)

Lele Boccardo e Tina Rossi (ZETATIELLE MAGAZINE)

Adriana Rombolà (discografica Riserva Sonora)

Francesco Mignogna (musicista e producer)

Stefano Camarri (Musicista)

Stefania Ribani (organizzatrice eventi).

entano BAZ e SARA CHIAREI

Festival estivo 2023 cast e staff

Lo staff del Festival Estivo è composto da Orsola Vigorito (regista), Francesca Mercury (direttore di palco), Andrea Ramacciotti (resp. audio), Giulio Cianchini (resp. luci), Evandro Mariti (backstage & style management), Audiorumor.

Le interviste saranno curate da Elena De Stefano, Stefano Ferrini, Luca Giberti, Carmelo Galimi e Simone Gazzola.

Saliranno sul palco della manifestazione organizzata dal Comune con la Pro Loco di Piombino:

Los Locos

Niveo

Tecla

Uno sbirro qualunque

nudda

Grace

Michele Cristoforetti

Martina Cutajar Luvi

Dave Orlando

Jamax

Confine Follia

Dynamite 36

Antenebra

Andrea Galderisi

Monnaelisa

Aman

Per prenotazione (posti a sedere – ingresso gratuito) potete cliccare qui.