Fiordaliso di nuovo in ospedale: “Che anno terribile, sto crollando…”

Fiordaliso, dopo l’operazione subita una settimana fa, è stata nuovamente ricoverato in ospedale. È stata l’artista stessa a svelarlo sui social con una foto accompagnata da queste parole: “Di nuovo in Pronto soccorso. Che anno terribile“.

Marina era stata operata pochi giorni fa per una peritonite e sembrava che tutto fosse andato per il meglio. A quanto pare così non è stato e così la cantante si trova nuovamente in ospedale, mascherina sul volto e flebo al braccio, attendendo di capire se dovrà essere operata una seconda volta.

“Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano… Ora mi ricoverano… Posso dirvi anche basta ?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me”.

Fiordaliso è apparsa molto giù di morale per questa ennesima situazione che la sta mettendo duramente alla prova. Ricordiamo che Marina ha perso la madre durante il Covid e, solo qualche mese fa, il suo cagnolino a cui era profondamente legata.

Nei commenti ai numerosi follower che su Twitter hanno provato a darle coraggio ha risposto con frasi come “Non ho pace“, “Sto crollando“, “Tosta? Ehhhh na vota…”.

Tra i numero si messaggi arrivate all’artista ci sono anche quelli di Simona Ventura (“Ma Fiorda!! Che è successo?! Forza“), Lucio Presta (“Coraggio Marina“) e Antonella Clerici (“Daje“).

In una delle tante risposte date da Fiordaliso la sera del 14 luglio la donna ha spiegato che è sotto abntibiotici e aspetta di capire se dovrà essere nuovamente operata. A causa di questa situazione saltano quindi le 16 date del tour estivo dell’artista tra cui la data del 29 luglio al Festival Estivo.