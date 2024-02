È partito il toto conduttori per il Festival di Sanremo 2025. Chi potrà prendere il testimone di Amadeus?

Festival di Sanremo 2025, chi prenderà il posto di Amadeus e si assumerà la responsabilità di traghettare la kermesse in una nuova era dopo cinque anni consecutivi con l’amatissimo conduttore nel doppio ruolo di presentatore e Direttore artistico?

Amadeus è stato l’uomo che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo prendendolo in mano nel 2020 e portandolo, attraversando anche una pandemia e un’edizione senza pubblico, in una nuova dimensione.

Quello che un tempo era considerato un programma per “boomer” oggi è un vero tornato ad essere il palco in cui i big della musica italiana, giovani e non, gareggiano seguiti da un pubblico di tutte le età che passa dalla televisione tradizionale a quella digitale, da Spotify a TikTok.

Ama ha vinto negli ascolti, in costante crescita (ultima edizione con un media del 66% di share e il oltre il 74% come punta massima), nella raccolta pubblicitaria (60,2 milioni di euro) e discograficamente.

Infatti il lavoro portato avanti in questi cinque anni dal Direttore artistico, definito in conferenza stampa “Il padrone del Festival”, ha beneficiato la tv di stato, la città di Sanremo ma sopratutto la discografia che infatti attraverso le parole di Enzo Mazza, CEO di FIMI, ha asserito quanto segue:

“La figura del conduttore può anche non coincidere con quella del direttore artistico, che però dovrebbe conoscere la discografia.“

Con cinque Festival consecutivi Amadeus ha pareggiato il record da conduttore di Mike Bongiorno e Pippo Baudo superando quest’ultimo per numero di edizioni consecutive da direttore artistico.

La domanda che tutti si fanno, vertici Rai compresi, è quindi solo una… chi succederà ad Ama alla guida del Festival di Sanremo 2025?

