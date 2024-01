Fiorella sprona Alessandro Cattelan verso Sanremo e svela il presentatore di “Una Voce per San Marino 2024”

Il programma mattutino dagli ascolti record di Fiorello, Viva Rai2!, è sempre animato da ospiti interessanti e da Rumors, a volte notizie, lanciate in anteprima dallo showman. Nella puntata in onda nella mattina del 23 gennaio per esempio è arrivato ospite Alessandro Cattelan e, ovviamente, si è parlato del Festival di Sanremo 2025.

L’occasione è la ripartenza del programma di seconda serata di Alessandro, “Stasera c’è Cattelan“, in onda a partire proprio dal 23 gennaio su Rai 2 e in onda due volte alla settimana, il martedì e il mercoledì, alle 23:35.

Nel presentare la nuova edizione dello show del collega Fiorello non poteva ovviamente esimersi dalla domanda fatidica: “Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e di chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025” chiede lo showman.

Alessandro Cattelan risponde furbamente: “Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio”.

“Cattelan ha detto sì!” è l’esclamazione di Fiorello che poi da un consiglio al collega: “Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”.

Chissà quindi che, Amadeus permettendo, Alessandro Cattelan non pensi seriamente ad un’eventuale conduzione della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Del resto il suo nome sembrava molto vicino all’ambito traguardo già nel 2019 quando poi fu scelto Amadeus.

Al momento, come è noto, la Rai avrebbe tutta l’intenzione di provare a convincere Amadeus a dire sì ad una sesta edizione da lui ideata e condotta ma per il momento il presentatore non si sbilancia (vedi qui). Secondo voci di corridoio Ama potrebbe scegliere di rimanere ma di ricoprire solo il ruolo di Direttore Artistico della kermesse.

Tornando a Viva Rai2! e a Fiorello, il presentatore ha anche dato un annuncio importante che riguarda Una Voce per San Marino, il Contest con cui negli ultimi anni viene scelto il candidato all’Eurovision Song Contest per San Marino. A presentare la terza edizione sarà l’amico di Fiore, nonché collega proprio a Viva Rai2!, Fabrizio Biggio.

Quella di quest’anno tra l’altro sarà la prima edizione del Contest con alla direzione artistica Pasquale Mammaro.