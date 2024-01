Festival di Sanremo 2024: al via dal 23 gennaio la vendita dei biglietti. Scopriamo tutti i dettagli…

Festival di Sanremo 2024 biglietti platea e galleria.

Dal 6 al 10 febbraio come è noto andrà in scena la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la quinta edizione guidata nelle vesti di conduttore e direttore artistico da Amadeus.

Come ogni anno c’è grande attesa per la messa in vendita dei biglietti per la manifestazione e sono già disponibili i dettagli su come provare ad aggiudicarsi uno degli ambiti posti al Teatro Ariston.

Se siete interessati a scoprire tutti i dettagli sui biglietti e su come acquistarli a partire dal 23 gennaio cliccate in basso su continua.