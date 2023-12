Al Bano su Sanremo 2024: “Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone…”

Con l’annuncio dei big del Festival di Sanremo 2024 arrivano come sempre critiche, smentite e considerazioni dagli artisti che non sono stati selezionati dal direttore artistico della kermesse, Amadeus. Tra questi c’è anche Al Bano.

Nei giorni scorsi abbiamo visto diverse reazioni degli esclusi dal cast. Del resto sono stati selezionati 27 cantanti e 27 canzoni su oltre 400 brani arrivati ad Ama.

E tra un Michele Bravi che ha dato un bellissimo esempio di condivisione di una “non vittoria” e i Jalisse che sembrano aver preso il 27esimo no con molta eleganza, ci sono anche Cristiano Malgioglio che smentisce di aver presentato un brano con Rovazzi e Ditonellapiaga, come da noi scritto qui, e un Al Bano che è convinto che Amadeus non abbia nemmeno ascoltato la sua canzone.

Il leone di Cellino San Marco lo scorso anno è stato super ospite della kermesse per un’esibizione al fianco di Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Per quel che riguarda la gara Al Bano ha partecipato per ben 15 volte, l’ultima con Carlo Conti nel 2017. I migliori piazzamenti sono la vittoria con Romina del 1984 e il secondo posto da solista nel 2007.

Il cantante, ospite di Un Giorno da Pecora, programma condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, ha dichiarato quanto segue:

“La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai.

Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, direttore generale dello’Ospedale Spallanzani, che ha partecipato alla creazione.”

Secondo Al Bano il motivo per cui Amadeus non avrebbe ascoltato la sua canzone è riconducibile proprio alla partecipazione come ospite dello scorso anno…

“Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il super ospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa.”