Festival di Sanremo 2024: 30 big in gara. Amadeus ne avrebbe voluti 33 ma gli esclusi sono tantissimi e clamorosi

Festival di Sanremo 2024 esclusi.

“Dopo l’annuncio dei big in gara, i Jalisse hanno rigato la macchina di Amadeus” è la frase pronunciata da Fiorello nella mattina del 4 dicembre, il giorno dopo l’annuncio del cast di Sanremo 2024, a Viva Rai2!

Tanta ironia ma forse non troppa. Di certo Fabio e Alessandra, i Jalisse, sono persone a modo e non si sognerebbero di rigare la macchina ad Ama ma, tra i tantissimi esclusi, non dubitiamo che qualcuno ci abbia pensato.

Scherzi a parte il Festival di Sanremo 2024 porta con sé un numero altissimo di esclusi, alcuni anche clamorosi sulla carta. In cinque anni Amadeus ha portato la manifestazione musicale più famosa d’Italia al suo massimo splendore. E se fino al 2020/2021 gli artisti che volevano prenderci parte erano spesso quelli in cerca di rilancio e di nuova visibilità, quelli che avevano bisogno di aiutare un disco in sofferenza, oggi tutti vogliono partecipare in gara al Festival. Numeri uno in classifica compresi.

Con l’annuncio del cast sono anche arrivate critiche sulle scommesse sconosciute al grande pubblico, e a volte non solo a loro, di Amadeus. Nomi come Maninni, Big Mama o La Sad.

Il sottoscritto personalmente continua a pensare che l’errore di Amadeus, che per il resto è quasi incriticabile, sia solo uno: la mancanza di un regolamento chiaro e con regole specifiche che determini dei requisiti su chi può candidarsi come “Big” e chi tra i giovani.

Perché Thomas (due dischi d’oro per gli album su tre album pubblicati) o i Santi Francesi, vincitori di X Factor, stiano nei giovani mentre Big Mama, Maninni, Hu, La Rappresentante di lista etc… abbiamo staccato un biglietto di accesso diretto tra i “Campioni”, è qualcosa che andrebbe “regolamentato” anche per rispetto verso chi deve scegliere chi presentarsi.

Chiusa questa parentesi torniamo agli esclusi. Più di 400 proposte arrivate ad Amadeus e 27 canzoni scelte. 27 brani che diventeranno 30 con la promozione sul campo di tre nuove proposte. Il Direttore artistico del Festival ha confidato a Fiorello che avrebbe voluto arrivare a 33 artisti per non escludere tre di loro.

Andiamo quindi a scoprire alcuni degli escludi dal Festival di Sanremo 2024. Ci sono nomi che lo hanno dichiarato pubblicamente, altri che fanno finta di niente e altri ancora che, come ogni anno, pur avendo presentato il brano, canzoni che in alcuni casi abbiamo anche ascoltato in forma privata, negheranno di averci provato.

