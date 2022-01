Sanremo 2022: dopo i Grammy Awards anche il Festival a rischio?

Festival di Sanremo 2022. Si farà dall’1 al 5 febbraio 2022 o rischia lo spostamento delle date? Al momento nessuno si pronuncia al riguardo ma le perplessità e il rischio, visto l’aumento dei contagi da Covid, c’è.

Del resto persino la cerimonia dei Grammy Awards, il premio musicale più importante del mondo, è stata sposta dal 31 gennaio a data da destinarsi.

L’obiettivo di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 è ovviamente quello di andare in onda in totale sicurezza e, se dovesse servire, la manifestazione potrebbe anche essere spostata come già avvenuto lo scorso anno quando andrò in scena a marzo.

SANREMo 2022 date. C’è chi chiede lo spostamento…

Se Sergio Scibilia dei Confesercenti dichiara che “Un rinvio in questo momento darebbe maggiori speranze a tutte le attività. Ma ricordiamoci che per Sanremo la cosa più importante è che il Festival si faccia, perchè con il Festival si lavora tutto l’anno… La Rai può avere i suoi motivi e non voler rinviare.”

Confcommercio, attraverso le parole del Presidente Andrea Di Baldassare, chiede un rinvio alla Rai e al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri…

La kermesse, in programma dal 1° al 5 febbraio, va spostata più avanti.

Un parere condiviso su Riviera24 dal Consigliere Provinciale Daniele Ventimiglia…

La Rai non sia sorda all’appello lanciato dalla Confcommercio Sanremo e dimostri di avere realmente a cuore la città di Sanremo. Già l’anno scorso il tessuto economico cittadino fu costretto a fare i conti con un’edizione, irremovibile, tenutasi in piena zona rossa.

Invitiamo la Rai a predisporre una soluzione alternativa che sia compatibile con l’esigenza di dare al Festival una vera immagine di ripartenza, che non sia quella mostrata l’anno scorso, con la platea dell’Ariston desolatamente deserta, i negozi chiusi e una città spenta

Insomma non ci resta che aspettare per capire cosa decideranno di fare la Rai e Amadeus in questa situazione in cui si naviga a vista. Nel frattempo la stampa, tra qualche giorno, ascolterà in anteprima i brani dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022.