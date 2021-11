Festival di Sanremo 2022: mancano 3 settimane all'annuncio... quali tasselli mancano al puzzle di Amadeus III?

Festival di Sanremo 2022 big o campioni, che dir si voglia. Ormai manca poco meno di un mese all’annuncio. Per l’esattezza 21 giorni, tre settimane esatte. Il 15 dicembre, nella prima serata di Rai1, non solo conosceremo i due giovani che entreranno ufficialmente nel cast del Festival nella categoria principale (e unica) ma anche il nome dei 22 (?) big in gara.

Ormai i giochi sono alla stretta finale, la maggior parte degli artisti ha fatto pervenire il suo brano (o i suoi brani, in alcuni casi) al Direttore artistico Amadeus. E lui stesso ha inviato gli artisti che vorrebbe vedere sul palco dell’Ariston.

Si mormora che, dopo il successo discografico dello scorso anno, siano stati molti gli artisti in file (come sempre) ma che Ama abbia faticato più del solito nella scelta in quanto tra loro sono comparsi anche nomi che fino ad un paio di anni fa avrebbero evitato il palco dell’Ariston o che avrebbero preferito poterci salire nel ruolo di ospiti.

Insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare… Baglioni prima (nel suo secondo Festival), e Amadeus ancor di più, hanno reso il Festival una manifestazione moderna, se non nella location (il Teatro Ariston, come dice Paolo Bonolis è ormai inadatto ad una manifestazione di questo tipo), nello spirito. E oggi che si appartenga al mondo dell’indie come a quello del rap, non è più considerato “cringe” parteciparvi.

Per questo il punto di domanda dopo il 22. Del resto Amadeus ha ristretto il cast per evitare sforamenti di orari ma, anche se lo allargasse a 24 artisti + 2 dai giovani, saremmo comunque a 26 artisti in gara contro i 36 dello scorso anno.

Arriva quindi il momento, quello solito, quello che tutti aspettano e che tutti i siti danno in pasto ai lettori… quello dell’elenco dei papabili artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Una previsione da Cassandra che nessuna potrà mai centrare al 100%… a meno che non si sia la moglie di Amadeus.

