Festival di Sanremo 2021, il sindaco: “Nessuna spinta verso il rinvio”

La ridda di voci riguardo un possibile rinvio del Festival di Sanremo 2021 ha allertato il Vice Direttore di Raiuno Claudio Fasulo e il Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri.

Questa mattina, come riportato Qui, Fasulo è stato intervistato da Ernesto Assante per Linecheck – Music Meeting and Festival. Le sue parole hanno, quindi, per ora confermato le date di Sanremo 2021.

“Navighiamo a vista come tutti coloro che vivono su questo pianeta, ma per il momento è tutto confermato. […] Ci sono voci tutti i giorni sulle date di Sanremo e questo ci fa capire che il tema è al centro dell’attenzione. Ma non c’è nulla di nuovo: abbiamo messo il cappello sulla prima settimana di marzo, dal 2 al 6, e il cappello sta ancora lì.”

FESTIVAL DI SANREMO 2021 – LE PAROLE DEL SINDACO ALBERTO BIANCHERI

Nel pomeriggio sono arrivate le parole di Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo che ha rilasciato una dichiarazione ad Askanews confermando che non è stata avanzata una richiesta per il rinvio della kermesse.

“Non c’è questa richiesta. Non so da dove sia uscita questa notizia. Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo. Poi valuteremo con la Rai stessa come sarà la situazione a gennaio e decideremo. Per ora è confermato a marzo.”

I lavori, quindi, proseguono secondo il programma originale. Questa sera andrà in onda la quarta puntata di AmaSanremo, il prossimo giovedì la quinta. Il 17 dicembre, giorno in cui sarà trasmessa la finale di Sanremo Giovani, avremo il cast completo. Amadeus in quell’occasione diramerà anche la lista dei 20 Big scelti.

Lo spettacolo deve continuare, anche se non si può non considerare che ciò che sta succedendo attorno a noi.