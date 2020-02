In Copertina

Festival di Sanremo 2020 La scaletta della seconda serata e gli scontri dei giovani

Apre le danze il debuttante Piero Pelù e le chiuderà il veterano Michele Zarrillo.

Sanremo 2020 1a serata pagelle del critico: Diodato in vetta, Riki ultimo

Tra i più apprezzati da Fabio Fiume anche Elodie e gli Eugenio in Via di Gioia.

Sanremo 2020: le pagelle della prima serata della redazione premiamo Diodato, Achille Lauro e Anastasio

Il Festival di Sanremo è iniziato e, come ogni anno, la redazione di All Music Italia si riunisce (virtualmente) per votare e giudicare i brani.

Sanremo 2020 prima serata. Il monologo di Rula Jebreal spazza via ogni sterile polemica

Una serata perfettamente equilibrata (ma non per la durata) in cui L'Ariston regala standing ovation a Rita Pavone e Al Bano & Romina.

Sanremo 2020: Amadeus e la beffa alle Nuove Proposte

Sanremo 2020 Nuove proposte... Ogni anni si ripete la stessa storia.Ogni presentatore, conduttore o direttore artistico che dir si voglia afferma, mesi prima, di voler.

Festival di Sanremo 2020: le videointerviste a cantanti in gara, ospiti e presentatori (articolo in aggiornamento)

Ci siamo, la città di Sanremo ha letteralmente preso vita a suon di musica a partire da domenica 2 febbraio e da domani, 4 febbraio,.

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Elodie cambia completamente pelle e si butta a capofitto in un album dalle mille sfaccettature.

Festival di Sanremo 2020 la guida alle Serate, ospiti, duetti, testi e album in uscita

La guida completa per seguire il 70esimo Festival della Canzone Italiana.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Sanremo 2020: videointervista a Marco Sentieri "Credo di essere nato per dare qualcosa alla gente..."

Marco Sentieri si prepara per il suo esordio sul palco dell'Ariston. Porterà "Billy Blu", un brano scritto dal grande Giampiero Artegiani. .

Sanremo 2020: videointervista a Rita Pavone: "Bisogna sapersi rialzare senza farsi mai rompere in due..."

Videointervista a Rita Pavone che torna in gara al Festival di Sanremo dopo 48 anni con il brano "Niente (Resilienza 74) che porta la firma del figlio Giorgio Merk.

Sanremo 2020: videointervista ad Anastasio "da questo brano ognuno ha colto una frase diversa..."

Videointervista ad Anastasio, in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Rosso di Rabbia". Dal 7 febbraio fuori l'album "Atto Zero".

Videointervista a Piero Pelù dal Festival di Sanremo 2020

Piero Pelù è pronto per fare il suo esordio in gara al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston presenterà il brano "Gigante". Aspettando l'album "Pugili Fragili".

Videointervista a Bugo e Morgan dal Festival di Sanremo 2020

"Sincero" è il titolo del brano che Bugo e Morgan porteranno sul palco dell'Ariston. In attesa dell'uscita del nuovo album del padre dell'indie in arrivo il 7 febbraio.

Videointervista a Paolo Jannacci dal Festival di Sanremo 2020

Paolo Jannacci è pronto per l'esordio sanremese in veste di cantautore con il brano "Voglio parlarti adesso". Dopo il Festival uscirà una nuova versione dell'album "Canterò".

Sanremo 2020 Videointervista a Leo Gassmann: "Strike è un album per distruggere stereotipi e differenze..."

Leo Gassmann si esibirà tra i Giovani al Festival 2020 con l'intenso brano "Vai Bene Così". Aspettando l'album "Strike" in uscita il 7 febbraio.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo riflessioni sui direttori artistici: passati, presenti e futuri

Il grande carrozzone mediatico del Festival di Sanremo è ufficialmente partito e con esso, solita routine, tutte le polemiche del caso.Polemiche sulla lista dei cantanti che non sono mai abbastanza "big", che quando ci sono troppi artisti della nuova scena musicale non va bene, e quando ci sono troppe vecchie glorie allora hai fatto un...

