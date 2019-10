Festival di Sanremo 2020 regolamento. La Rai ha reso disponibile online a partire da oggi, 25 ottobre, il regolamento di Sanremo 2020.

E così, con la pubblicazione del Regolamento, inizia ufficialmente l’era di Amadeus.

La sua impronta ha già portato diversi cambiamenti per quel che riguarda Sanremo Giovani (vedi qui) ma sul Festival di febbraio le novità e la sua “filosofia” sono sicuramente più marcate.

Sanremo 2020 regolamento e novità

La prima innovazione, mai attuata nella storia della manifestazione, è relativa alla cosiddetta “serata cover”.

Nella terza giornata del Festival, il 6 febbraio, l’interpretazione del brano da parte dei 20 Artisti Campioni, che dovrà essere tratto dal grande repertorio della kermesse canora e citato nel regolamento come Canzone di Sanremo 70, sarà parte integrante della gara in quanto le votazioni durante la serata concorreranno a determinare una classifica generale della sezione.

Novità anche per le tante sofferte votazioni.

In ogni serata, nella sezione Campioni, saranno chiamate a votare giurie diverse: quella Demoscopica per le prime 10 canzoni eseguite il martedì e per seconde 10 che saranno eseguite il mercoledì, musicisti e coristi dell’Orchestra il giovedì, Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web il venerdì, e solo nell’ultima serata voteranno tutte insieme, con l’aggiunta del Televoto (in sostituzione dei musicisti e coristi dell’Orchestra).

Cambiano le regole anche per la sezione Nuove Proposte: nella prima e nella seconda serata sarà chiamata a votare solo la Demoscopica; nella terza e quarta serata voteranno invece Giuria Demoscopica, Giuria Stampa, Tv, Radio e Web, Televoto.

Torna, come già annunciato, la sezione Nuove Proposte con 8 artisti in gara, in cui concorreranno 5 canzoni/Artisti scelte durante la finale del 19 dicembre in diretta su Rai1, ultimo appuntamento di Sanremo Giovani, più 2 canzoni/Artisti provenienti dal concorso Area Sanremo 2019 e l’artista vincitrice dell’edizione 2019 di Sanremo Young, Tecla Insolia, con un brano inedito.

Il parterre dei 20 Campioni in gara sarà infine svelato nel corso della puntata de I soliti Ignoti il 6 Gennaio. Trovate Sanremo 2020 Regolamento integrale qui)