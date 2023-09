Federico Rossi annuncia tre “private show” a Milano, Roma e Modena

Dopo esser tornato quest’estate con nuova musica Federico Rossi è pronto anche a far ascoltare la sua musica in tre appuntamenti live intimi a Milano, Roma e Modena.

Dopo i grandi successi insieme a Benjamin Mascolo nel duo Benji & Fede, Federico Rossi ha lanciato la sua carriera da solista nel 2021 con “Pesche”. Nel 2023, forte di una nuova produzione il cantautore ha lanciato i singoli “Maledetto mare” e “Fiore sulla luna“.

Sono 3 gli appuntamenti che vedranno Federico Rossi sul palco per dei live esclusivi, dei private show in cui si potrà accedere ad un Meet &Greet e dove verranno presentati i successi del passato, sia quelli in duo che da solista.

Queste le date degli show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti:

VENERDÌ 1 DICEMBRE 2023 || MODENA @ BALUARDO DELLA CITTADELLA

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 || ROMA @ ALCAZAR LIVE

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023 || MILANO @ APOLLO CLUB