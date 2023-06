Torna Federico Rossi con “Maledetto mare”. Nel brano l’omaggio ad una celebre canzone italiana del passato

Federico Rossi Maledetto mare significato del testo del nuovo singolo per l’estate 2023 del cantautore, una canzone che omaggia anche uno dei brani più belli della musica italiana, Estate di Bruno Martino.

Continua la carriera solista dell’artista, in passato metà del duo Benji & Fede, iniziata nel 2021.

Dopo Pesche (disco di platino), Non è mai troppo tardi (disco di platino) e Sol y mar feat. Ana Mena, sono stati lanciati nel 2022 Ti penso spesso e Le mans. Ora è tempo di Maledetto mare.

Federico Rossi Maledetto mare significato del brano

Fuori da venerdì 23 giugno Maledetto mare racconta l’estate mettendoci un pizzico di riflessione e un desiderio di speranza che prova a illuminare i momenti più grigi.

Si tratta di un brano che parla di quei momenti in cui non ha senso chiedersi il perché o per quanto tempo, ma in cui è giusto vivere il presente.

Federico Rossi racconta così questa canzone, prima tappa del nuovo percorso artistico di Federico:

“Nella vita di ognuno di noi, arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova.

È in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo. Maledetto Mare è nata da un’ispirazione improvvisa sulla base di un’idea musicale del mio team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso”.

Come dicevamo in apertura, la canzone attraverso spiagge piene di ricordi passati che ti spaccano il cuore quando perdi un amore, omaggia la celebre Estate di Bruno Martino, brano uscito nel 1960.

FEDERICO ROSSI MALEDETTO MARE TESTO E AUDIO

In arrivo il 23 giugno