Fasma, dopo aver “conosciuto la sua ombra” lancia un concept album dark

Fasma nuovo album in arrivo, il terzo della sua discografia dopo Moriresti per vivere con me del 2017 e Io sono Fasma del 2020.

Fasma è stato uno dei primi artisti a sdoganare al grande pubblico l’uso dell’autotune come strumento per arricchire in modo sensato i propri brani.

Per più di un’edizione è stato protagonista in gara a Sanremo e anche quest’anno è tornato con Mr. Rain in qualità di ospite e, stando al risultato finale ottenuto dal cantautore con Supereroi, la sua presenza è stata preziosa.

Un nome, dunque, che non ha mai smesso di dire la sua nel mondo della musica e che, adesso, è pronto al grande ritorno con Ho Conosciuto La Mia Ombra.

Fasma ha deciso di pubblicare il nuovo album proprio subito dopo l’esperienza sanremese e di curarlo nei minimi dettagli insieme al produttore GG per far uscire fuori tutta la sua vera e più profonda anima.

Anticipato dal singolo F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male), il terzo album dell’artista romano uscirà venerdì 14 aprile e sarà un concept che lo mostrerà alla ricerca di nuove modalità per raccontare la sua realtà fatta di introspezione, toni cupi e profondi.

Fasma, nuovo album: “per vedere la luce bisogna scavare nel buio”

All’inizio questa realtà poteva essere un piccolo fardello ma, adesso, Fasma l’ha accettata e ora vuole farla emergere:

“Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi, ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce, ed è ciò che ho voluto descrivere in HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA. Per poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l’ho affrontata anche con paura e alla fine ho portato la luce”.

In questo nuovo progetto la sua attitudine urban si arricchisce di note rock e di elettronica. Il sound rimane coerente dalla prima all’ultima traccia, creando non solo un racconto tematico ma anche musicale.

Un progetto in cui vedremo il vero Fasma, i suoi fantasmi e anche i modi che ha trovato per tornare a vedere la luce.