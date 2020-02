Fasma pubblica il 28 febbraio il nuovo album, “Io sono Fasma”

Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Paolo Jannacci è pronto per l'esordio sanremese in veste di cantautore con il brano "Voglio parlarti adesso". Dopo il Festival uscirà una nuova versione dell'album "Canterò".

Videointervista Eugenio In Via di Gioia: "Tsunami è un riassunto del nostro percorso"

E' uscito "Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come)", il nuovo progetto discografico degli Eugenio in Via di Gioia, che anticipa... Sanremo!.