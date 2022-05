Fasma regala “Bimibi sperduti”, un suo brano inedito, sul palco del Concertone

Fasma Bimbi sperduti è il titolo del brano inedito presentato dal cantautore sul palco del Concerto del Primo maggio Roma 2022.

Tiberio, questo il vero nome dell’artista, è salito più volte sul palco per brevi momenti di presentazione al fianco di Ambra prima di tornare per cantare le proprie canzoni. In primis ha cantato il suo ultimo singolo, Ma non erano te, uscito lo scorso 8 aprile (qui testo e audio) e una sorpresa per tutti i presenti, un vero e proprio regalo per piazza San Giovanni gremita di gente.

Fasma, per il secondo anno ospite del Concertone, ha infatti presentato per la prima volta un brano inedito, Bimbi sperduti, che sarà contenuta nell’album in uscita nel corso del 2022. A seguire il testo della canzone.

Fasma Bimbi sperduti testo

Come posso scrivere una canzone

che per sempre ti possa restare

parti poco raggio di sole

quando il sole non riesce a guarda

E dammi di più

dai dammi di più

dai dammi di più, di più, di più

di ciò che sei

Bimbi sperduti siam pazzi e prevenuti

bimbi sperduti tra i tetti ad occhi chiusi

bimbi sperduti, palazzi e porte chiuse per noi

che se ci chiedi: “Com’è”

ma rispondiamo

e va posto, va posto, va posto e va comunque a posto

quando niente è al suo posto

e tu sei non sei al tuo posto

E va posto, va posto, va posto e va comunque a posto

quando niente al suo posto

e tu non sei al tuo posto

Ma che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

Tu guarda il cielo che bello

la gente va al cambio col tempo porto ombrello

piove sull’asfalto freddo come l’inverno

ma non è inverno

c’hai tante cose da dirmi

dimmene poche capirò meglio

se cambio sentiero ma so dove vado

significa che non mi perdo

e allora riprendo

tu che mi dicevi sarà tempo perso

dai guardami adesso

la vita l’ho presa sempre di petto

ma buca lo sterno

infatti se mi guardi bene da dentro

ho un vuoto che immenso

però mi ricorda che siamo

Bimbi sperduti siam pazzi e prevenuti

bimbi sperduti tra i tetti ad occhi chiusi

bimbi sperduti, palazzi e porte chiuse per noi

che se ci chiedi: “Com’è”

ma rispondiamo

E va posto, va posto, va posto e va comunque a posto

quando niente è al suo posto

e tu sei non sei al tuo posto

E va posto, va posto, va posto e va comunque a posto

quando niente al suo posto

e tu non sei al tuo posto

Ma che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà di noi

che ne sarà

Non lo so