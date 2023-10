Ex-Otago, in arrivo il nuovo singolo “Mondo Panico” feat Fabri Fibra

Ex-Otago, “Mondo Panico” feat Fabri Fibra: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 ottobre, “Mondo Panico” (Capitol Records Italy / INRI) è il nuovo singolo degli Ex-Otago in collaborazione con l’icona del rap Fabri Fibra.

Innescato dal campionamento del nitrito di un cavallo e dominato da un ipnotico riff di chitarra, il brano è arricchito da delle vere e proprie incursioni a gamba tesa di Fabri Fibra, le cui barre – intrecciandosi alla voce di Carucci e battendo il ritmo di un sound dal gusto malinconicamente pop – restituiscono una personalissima interpretazione dei demoni interiori, mascherati da insicurezze e momenti di crisi, che quotidianamente ognuno di noi affronta per sopravvivere al mondo panico, un po’ capitalista e tanto social, che ci circonda.

ex-otago, “ mondo panico ” feat fabri fibra: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Mondo Panico” è una riflessione esistenziale e, al tempo stesso, generazionale sulla difficoltà di chi ogni giorno è costretto a destreggiarsi tra le angosce e le ansie di un’esistenza precaria (“Siamo navi fuori dal porto / troppo fragili per questo mondo / ingranaggi di un motore rotto“).

Sapere di non essere gli unici a vivere perennemente preoccupati e a soffrire d’ansia può infatti essere di conforto. D’altronde, il tempo che stiamo vivendo è veramente difficile e folle. Conviene dunque unirci e provare a cambiare le cose nel nostro piccolo, perché forse un modo per essere felici in questo mondo panico esiste davvero.

“mondo panico”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Mondo Panico” feat Fabri Fibra sarà disponibile a partire da venerdì 6 ottobre.