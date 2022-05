Eurovision Song Contest 2022: come sono andate le prove di Mahmood (senza Blanco)

La lunga attesa è finita. Questo pomeriggio Mahmood è finalmente salito sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino per provare, per la prima volta, il suo pezzo in gara, Brividi, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco.

L’artista italo-egiziano era presente alle prove di oggi insieme agli altri Big 5 dell’Eurovision (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) senza Blanco, che in queste ore è impegnato in una delle tappe del suo Blu Celeste Tour a Firenze. Blanco è stato sostituito da una controfigura.

I fan dei due artisti attendevano questa giornata con grande trepidazione perché, finalmente, hanno avuto la possibilità di capire quale sarà la messa in scena del pezzo, fondamentale per fare colpo sul pubblico estero (che in realtà conosce Mahmood già molto bene).

Questa, vi ricordiamo, sarà soltanto la prima delle prove, a cui ne seguirà un’altra nelle prossime ore, a questo punto probabilmente con Blanco finalmente presente. Ecco dunque tutte le anticipazioni.

Chi ha assistito alle prove ha raccontato così la performance:

Ci sarà un grande pianoforte, e un arrangiamento orchestrale che nell’arena suonerà meravigliosamente, con Mahmood (da solo, senza Blanco) al centro delle luci. Mahmood ha indossato un lungo cappotto di pelle e occhiali da sole bianchi.

La canzone, come suggerisce il titolo, è da brividi. La vocalità di Mahmood è semplicemente perfetta, proprio come era stato nel 2019. Sarà senza ombra di dubbio una performance di cui l’Italia andrà fiera.

why would Mahmood be wearing sunglasses for a song that’s supposed to be super emotional I need RAI on the phone pic.twitter.com/pQL5JCuIAt — 𝐉𝐚𝐲𝐝𝐞 (@jaydelizzie) May 5, 2022

Nelle prossime ore sono in arrivo le prime immagini ufficiali delle prove e anche il relativo video, come già successo per gli altri paesi. Per ora, l’Ucraina è per i bookmaker ancora la favorita (anche grazie alle prove che hanno convinto i presenti) mentre l’Italia è seconda. Mahmood e Blanco presenteranno una versione leggermente modificata di Brividi, cliccando qui potete saperne di più.

Il post è in aggiornamento: tornate su All Music Italia per le prime immagini delle prove di Mahmood a Esc 2022.