L’Eurovision Song Contest 2020 si avvicina. Il nostro paese sarà rappresentato da Diodato che dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Fai Rumore (Qui la nostra intervista) è pronto per portare la sua musica in Europa. Ma non è l’unica proposta tricolore che salirà sul prestigioso palco di Rotterdam.

Il Belgio schiererà gli Hooverphonic, band che ha riscosso un buon successo anche in Italia con singoli come Mad About You e Anger Never Dies, ma che ha abituato il pubblico a stupire cambiando spesso cantante. Alla manifestazione eurovisiva porteranno la ballad Release Me che porta la firma anche del noto musicista e produttore Luca Chiaravalli.

LUCA CHIARAVALLI E GLI HOOVERPHONIC

Non è la prima volta che Luca Chiaravalli prende parte all’Eurovision Song Contest. Nel 2017 fu tra gli autori del brano di Francesco Gabbani Occidentali’s Karma che, nonostante i favori del pronostico, si dovette accontentare del sesto posto.

“Si torna all’’Eurovision dopo 3 anni… con una grande Band… grazie Alex Callier per tutti questi anni insieme a scrivere”

Questo il messaggio postato da Chiaravalli sui propri canali Social. Non è, infatti, la prima volta che il producer originario di Gallarate collabora con Alex Callier. Dalle loro penne sono nati i brani Amalfi, Heartbroken, Romantic, I like the way I dance e Uptight.

Luca Chiaravalli è reduce da un Festival di Sanremo da protagonista, nel quale ha collaborato con Piero Pelù, con il quale ha prodotto anche l’album Pugili Fragili in uscita il 21 febbraio (Ne abbiamo parlato Qui).

Anche per Alex Callier si tratta di un ritorno all’Eurovision Song Contest, al quale partecipò nel 2018 in veste di autore del brano di Sennek A Matter Of Time, brano che non riuscì ad accedere alla finale conquistando solamente il 12° posto nella prima semifinale (Qui la nostra videointervista realizzata a Lisbona).

Attualmente gli Hooverphonic sono composti dai fondatori Alex Callier e Raymond Geerts e dalla giovane cantante Luka Cruysberghs che ha preso il posto che negli anni è stato occupato da Esther Lybeert, Liesje Sadonius, Kyoko Bartsoen, Geike Arnaert e Noémie Wolfs.