Angelina Mango svela come sarà la versione Eurovisiva de “La Noia”

Ospite a Propaganda, il noto programma de La 7, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, si è esibita live e ha risposta a diverse domande tra cui indiscrezioni su come sarà la versione de “La Noia” in gara all’Eurovision 2024.

Come è noto in qualità di vincitrice del Festival Angelina rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest in programma nel mese di maggio in Svezia.

Come da regolamento dell’evento tutte le canzoni in gara possono durare al massimo 3 minuti. Nessun problema per il pezzo di Angelina Mango visto che durando il suo brano solo sette secondi in più saranno poche, praticamente nulle, le modifiche.

Lo scorso anno per esempio Marco Mengoni dovette con il suo team operare una scelta ben più complessa durando la sua “Due vite” tre minuti e quarantacinque secondi (vedi qui).

Eurovision 2024 Angelina Mango il taglio de La Noia

La cantautrice sul palco di Propaganda si è esibita sulle note di “Freedom“, grande successo di Beyoncé e Kendrick Lamar.

Intervistata quindi da Zoro Angelina Mango ha svelato che la versione Eurovisiva de “La Noia” sarà completamente in italiano senza nessun inserimento di testo in inglese a differenza di quanto affermato dai giornalisti del blog “Pezzi dentro la musica“.

“La canzone non può durare quanto dura, era 3:07 e deve durare al massimo 3 minuti. Non anticipo nulla ma quello che posso dire è che resterà in italiano.

Qualcuno inserisce frasi in inglese, ma io per l’Eurovision ho deciso di lasciarla originale.”

In attesa di saperne di più è logico comprendere che un taglio di soli sette secondi permetterà di lasciare il brano rimarrà pressoché invariato.