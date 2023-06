Eugenio in Via di Gioia: due appuntamenti speciali in Cina e poi live A un passo dalla città (date)

Al via con due date speciali in Cina il nuovo tour estivo degli Eugenio in Via di Gioia.

Prenderà il via il 20 giugno da Pechino il nuovo tour A un passo dalla città degli Eugenio in Via di Gioia che si chiuderà il 15 luglio a San Severo Lucano (Potenza).

Dopo aver festeggiato i loro 10 anni di musica cgli Eugenio in Via Di Gioia annunciano due date speciali in Cina. Martedì 20 giugno suoneranno all’Auditorium of Italian Cultural Institute di Pechino e giovedì 22 a Zhailiaoxi nel Wenzhou. La band rappresenterà l’Italia all’EAST SEA Music Festival di Zhailiaoxi, il più grande festival sulla spiaggia di tutta la Cina.

“Suoneremo per la prima volta in Cina! Abbiamo ricevuto l’invito ufficiale per rappresentare la cultura italiana in giro per il mondo e ne siamo molto onorati. Il nostro primo spettacolo sarà all’Auditorium dell’ambasciata di Pechino e poi ci esibiremo in un grande festival cinese: L’EAST SEA Music Festival. Siamo entusiasti di immergerci in questa cultura straordinaria e di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Non vediamo l’ora di esplorare tutto ciò che potremo della Cina, fare nuove conoscenze, assaporare prelibatezze e chissà, magari scrivere pure la nostra prima canzone in cinese.”

Dopo le due date in Oriente, la band tornerà in Italia con il progetto A un passo dalla città. Sarà l’occasione per suonare immersi nella natura, dal pomeriggio al tramonto.

“Il tour dei dieci anni si è concluso nel migliore dei modi e adesso sentiamo la necessità di quiete dopo la festa. Abbiamo deciso di partire, lontani dalla frenesia della città. Non vogliamo fermarci, ma ascoltare e andare a ritmo con la natura. Perché quest’estate sarà un viaggio diverso dal solito. Faccia a faccia, voi, noi, e il tramonto”.

Questi gli appuntamenti.

Eugenio in Via di Gioia – tour estivo 2023

20 giugno – Pechino

22 giugno – Zhailiaoxi (Wenzhou)

1 luglio – Combinazioni Festival – Crocetta del Montello (TV)

8 luglio – Suoni dal Monviso – Paesana (CN)

9 luglio – Musicastelle – Rhemes Notre Dame (AO)

12 luglio – Savio Trail – Mercato Saraceno (FC)

15 luglio – Open Sound Festival – San Severo Lucano (PZ)

*biglietti già in vendita.

Eugenio in Via di Gioia – SCALETTA DEL TOUR

Conosci la scaletta? Clicca qui per comunicarcela e vederla pubblicata.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI