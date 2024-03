Esclusiva AMI: Ultimo e Geolier insieme a Caserta, visita tra amici o collaborazione in arrivo?

All Music Italia è in grado di svelarvi in esclusiva che negli scorsi giorni due degli artisti di maggior successo degli ultimi anni, Ultimo e Geolier, sono stati avvistati insieme a Caserta. La domanda a questo punto è lecita… semplice incontro tra due grandi amici o collaborazione in vista?

Che Niccolò ed Emanuele fossero amici non è di certo un mistero e infatti già a maggio dello scorso anno furono visti e fotografati insieme per le strade di Napoli con i rispettivi entourage (vedi qui).

Ora, a distanza di meno di un anno i due artisti secondo le nostre fonti sono di nuovo stati avvistati insieme, uesta volta prima nello studio di Kekko D’Alessio (nipote di Gigi nonchè Producer, arrangiatore e direttore d’orchestra, co-autore del brano sanremese di Geolier) a Caserta, quindi presso la Casetta Vanvitelliana a Bacoli (Napoli).

Ovviamente questo non prova che i due amici stiano per lanciare un duetto ma di sicuro neanche lo esclude. Del resto la collaborazione sarebbe di quelle molto importanti visto che Ultimo e Geolier sono tra gli artisti italiani di maggior successo degli ultimi anni che insieme, tra l’altro, contano 122 dischi di platino e 43 dischi d’oro e due tour negli stadi in arrivo quest’estate, il primo per il rapper, il quarto per il cantautore romano.

Non ci resta che attendere conferme o smentite.