Blanco e Sangiovanni: classe 2003 eppure niente esame di maturità. Ecco perché...

L’esame di maturità ce lo ricordiamo tutti, anche se sono passati tanti anni. Almeno tutti quelli che lo hanno fatto. Quest’anno tocca ai ragazzi classe 2003 (o giù di lì) e tra questi, almeno sulla carta, ci sono due cantanti molto in voga, Blanco e Sangiovanni.

Ormai è noto a tutti che i due questa mattina non erano sui banchi di scuola a scrivere il tema di italiano. Perché vi chiederete…

Non c’entra niente l’infortunio di Blanco comunicato ieri (leggi qui) né gli impegni lavorativi, leggi tour, di queste settimane.

No, i due non avrebbero in ogni caso potuto sostenere l’esame di maturità quest’anno. Abbiamo fatto qualche ricerca sul web e questo è quanto abbiamo appreso.

L’esame di maturità di Blanco e Sangiovanni

Sangiovanni, quando ha partecipato ad Amici, frequentava la 4a superiore, ma è stato bocciato per le troppe assenze. Essendo nella Scuola di Amici, non poteva essere in classe coi suoi compagni.

Si sarebbe nuovamente iscritto quest’anno, ma è andata a finire più o meno nello stesso modo: troppe assenze. Quindi, per lui, manca ancora la promozione alla 5a superiore, condizione necessaria (ma non sufficiente) per accedere all’Esame di Maturità.

La sua intenzione sarebbe, per il prossimo anno, di recuperare frequentando 2 anni in 1 e dare, quindi, l’esame nel 2023. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda Blanco non ci sono programmi scolastici previsti per il futuro. Pare che il ragazzo frequentasse la 2a superiore nel 2020, durante il lockdown e abbia avuto parecchie difficoltà a seguire il programma scolastico in DAD (probabilmente anche per i suoi impegni con il calcio e la musica). A quel punto avrebbe deciso di abbandonare gli studi. Ma, facendo due conti, nel 2020 sulla carta avrebbe dovuto essere in 3a, quindi evidentemente aveva già ripetuto un anno.

A questo punto, mancandogli ben 4 anni al raggiungimento dei requisiti per l’esame del diploma, è altamente improbabile che lo vedremo, al termine del prossimo anno scolastico, a sostenere l’esame.

E per tutti gli altri classe 2003 (o giù di lì) buon esame di maturità!

Vorrei chiudere con un pensiero che Ultimo ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa.

È inutile seguire il desiderio di successo imposto dagli altri: se ogni giorno viviamo portando avanti la nostra passione, che sia voler diventare cantanti, chef o falegnami, allora abbiamo già vinto. Quello è il nostro successo. Parlano dei giovani senza conoscerci. A me spesso è stato consigliato di avere un piano b. Non date retta a chi vi parla di piani b, lavorate ogni giorno per la vostra passione, questo è ciò che importa. Dovete lottare tutto il giorno per quello che volete fare, dovete fare in modo che il mondo stia lì ad ascoltarvi quando dovete parlare, dovete esprimere voi stessi in quello che amate fare. Vivete dentro le vostre passioni.

bellissime parole ma, ricordate, non tutti sono Blanco, Sangiovanni e Ultimo.