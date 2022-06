Blanco dall’ospedale rimanda il concerto di Genova

Blanco sta bene, rimanda il concerto di Genova.

Con un post sui social dal letto di un ospedale, Blanco comunica ai suoi follower di dover rimanere a riposo ed è costretto a rimandare il concerto di Genova previsto per il 24 giugno.

Ancora non comunicata la riprogrammazione.

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 giugno a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno.

Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.