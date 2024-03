Ermal Meta, pronto a partire in tour, annuncia il nuovo album: “Buona fortuna”

Nuovo album in arrivo per Ermal Meta che, dopo i singoli “Male più non fare” feat. Jake La Furia e “L’unico pericolo“, è pronto a tornare anche live con un tour in partenza il 13 luglio prossimo.

Sono passati più di tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco del cantautore. Era il 2021 infatti quando usciva “Tribù urbana“, ultimo suo disco con l’etichetta Mescal. Ora, il 3 maggio prossimo, arriverà questo nuovo progetto discografico, il quinto album da solista che si intitolerà “Buona fortuna” che uscirà per Columbia Records/Sony Music Italy.

Sulla copertina del disco sono presenti dodici fili che rappresentano le canzoni contenute nell’album. Questi filiì si collegano a una balena bianca, simbolo della ricerca della propria fortuna che spesso si nasconde là dove a volte ci dimentichiamo di guardare.

All’interno del disco, disponibile in digitale, in formato cd, vinile nero e vinile colorato autografato, saranno presenti anche i due singoli lanciati negli scorsi mesi. Qui il link per l’acquisto del cd, qui per il vinile.

Ermal Meta dal nuovo album al tour

Partirà il 13 luglio dal Teatro Romano di Verona il tour organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo che porterà l’artista questa estate sui palchi più importanti della penisola. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante.

Qui il calendario:

13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona

18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima – Cervere (CN)

19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova

28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto – Palazzolo Dello Stella (UD)

11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce

24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma

14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)