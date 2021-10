Enzo Gragnaniello ha pubblicato il nuovo album “Rint’ ‘o posto sbagliato”

Enzo Gragnaniello pubblica il nuovo album Rint’ ‘o posto sbagliato che segna il ritorno del cantautore napoletano sul mercato discografico.

L’album arriva a distanza di due anni da Lo chiamavano Vient’ ‘e terra che gli ha fatto conquistare per la quarta volta nella sua carriera la Targa Tenco come miglior album in dialetto.

Rint’ ‘o posto sbagliato è stato anticipato dal singolo e dal video di ‘O razzism con il featuring di Raiz.

Dodici brani nati spontaneamente in napoletano, dialetto in cui, secondo l’autore, si riesce meglio a trasformare tutto in una chiave poetica.

Scrivi una canzone per mia madre è l’eccezione, l’unico brano scritto in italiano.

Rint’ ‘o posto sbagliato si compone di brani che trattano temi diversi e riflessioni.

Il razzismo, la lontananza di chi lascia la propria terra per lavoro, la sofferenza delle donne abbandonate e sole, l’introspezione fino ad arrivare all’imparare ad amare, se stessi ed il prossimo.

Enzo Gragnaniello, autore e compositore che da decenni dà voce profonda ed appassionata a Napoli è un artista legato alla sua città ed ha curato interamente testi ed arrangiamenti, realizzati nella sua casa dei quartieri spagnoli di Napoli.

Enzo Gragnaniello – Rint’ ‘o posto sbagliato – tracklist

01 Rint’ ‘a ‘na Guerra

02 Chest’ succer’

03 Luntano

04 So nat’ ‘cca

05 Povero bene

06 ‘E sett’ journ’

07 ‘O razzism’ (feat. Raiz)

08 Pe tutt’ ‘e ‘vvote

09 Suonn’

10 Rint’ ‘o posto sbagliato

11 Scrivi una canzone per mia madre

12 Quant’ammore

Credits

Testi e musica: Enzo Gragnaniello

Voce, chitarra acustica e tastiere: Enzo Gragnaniello

Mandolina: Piero Gallo

Basso: Erasmo Petringa

Batteria: Marco Caligiuri

Chitarra Elettrica: Antonio Maiello

Arrangiamenti di Enzo Gragnaniello

Produzione di Enzo Gragnaniello

Mix e Mastering Engineer: Stefano Formato

Assistente Mix e Mastering Engineer: Livio Cenni

Recording batteria presso Snap Studio di Napoli

Recording presso Fujente Studio Quartieri Spagnoli, Napoli

Edizioni: Enzo Gragnaniello

Immagini di copertina ed articolo di Riccardo Piccirillo