E’ ora disponibile Limousine, il nuovo singolo di Enzo Dong, il rapper napoletano che per l’occasione ha coinvolto in questa nuova avventura Tedua. Il brano anticipa il primo album ufficiale del giovane artista che sta ottenendo un riscontro sempre crescente grazie alle sue canzoni.

Questa canzone vanta per l’appunto una speciale collaborazione con Tedua. I due si sono conosciuti a Scampia, il quartiere dove Enzo Dong è nato e cresciuto e, negli anni, hanno mantenuto ottimi rapporti

La produzione porta la firma di Chris Nolan, producer tra i più noti della nuova scena rap italiana e che ha firmato la maggior parte delle hit di Tedua (Qui la videointervista di presentazione del suo progetto Mowgli).

“Questo pezzo parla di amicizie perse e l’ho scritto in un momento di solitudine in cui mi sentivo distaccato dalla realtà.

La visibilità, in particolare se ottenuta in un ambiente competitivo come quello del rap, a volte, ti costringe ad avere come rivali alcuni tuoi amici della scena musicale, e questo mi ha fatto pensare… Quando ho spiegato a Mario (Tedua) questa riflessione che mi ha ispirato, si è gasato e ha scritto subito la sua strofa.”