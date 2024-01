Enzo Benz, svelate le collaborazioni e la tracklist del nuovo EP “Via Piombai”

Dopo aver annunciato il suo nuovo EP, “Via Piombai” (Pulp Records / ADA Music Italy), che vedrà la luce venerdì 12 gennaio, Enzo Benz svela la tracklist e le collaborazioni presenti nel disco: da Vaz Tè a Don Pero, passando per Baby Rich.

Come Enzo ha già fatto in parte con lo short film di lancio di “Via Piombai” – che racconta la vita di un quartiere in declino, trascurato e dimenticato, dove la delinquenza troppo spesso è l’unica alternativa possibile per sopravvivere -, le otto tracce di questo nuovo progetto discografico danno per la prima volta una voce alternativa alla realtà di San Cristoforo, quartiere situato nella zona sud di Catania che fa spesso parlare di sé per fatti di cronaca. Come una città murata, questo luogo stratifica infatti una vasta gamma di complessità sociali ed economiche, che il rapper descrive dal suo punto di vista, intimo e realista.

“La storia di chi proviene da un quartiere così è sempre differente. A San Cristoforo i sogni non hanno il permesso di entrare. Fin da subito ho capito di essere diverso dalla maggior parte delle persone. La gente di qui non vive con l’ambizione di guardare al futuro, ma di sopravvivere e di avere un pasto a fine giornata. La differenza tra me e gli altri è che loro cercano cose preziose in posti lussuosi, mentre io ho scelto di dare valore a ciò che per me è importante, a ciò che mi ha cresciuto, e ho deciso di farlo fino a quando per gli altri non sarà l’ennesima cosa preziosa da cercare”.

“Via Piombai” è dunque un racconto di sfide, disfatte e riscatti accumulati in una vita. L’infanzia segnata dalla brutalità del contesto ha infatti reso Enzo Benz più consapevole delle proprie responsabilità e lo ha motivato a tentare di cambiare le proprie sorti e quelle dei suoi cari. Con questo EP, però, l’artista vuole anche offrire a chi lo ascolta un messaggio di speranza e di determinazione nel perseguire i propri sogni.

ENZO BENZ, VIA PIOMBAI: LA TRACKLIST