Enrico Nigiotti torna live: ecco i 7 appuntamenti del cantautore. Si parte con un sold out da Livorno

Enrico Nigiotti tour… il cantautore toscano ritorna live con una serie di date nei teatri italiani. La prima, già sold out, mercoledì 12 gennaio dalla sua Livorno.

Saranno in totale sette gli speciali appuntamenti organizzati da Friends & Partners in cui Enrico potrà far ascoltare tutto il suo percorso musicale di questi anni, da L’Amore è all’estiva Notti di luna, dalla toccante Nonno Hollywood a Complici.

Enrico Nigiotti tour

Ad accompagnare Enrico e la sua chitarra sul palco ci sarà la sua band formata da Fabiano Pagnozzi (pianoforte, hammond, cori e direzione musicale), Mattia Tedesco (chitarre), Antonio Galli (basso) e Marco Fuliano (batteria e cori).

Le 7 date vanno a recuperare i concerti già pianificati per il 2020 e 2021 e poi spostati a causa dei decreti legati all’attuale stato di emergenza sanitaria.

Questo il calendario del tour:

Mercoledì 12 gennaio, Teatro Goldoni – LIVORNO (recupero del 21.05.2020, del 20.5.2021 e dell’11.11.2021) SOLD OUT

Venerdì 14 gennaio, Auditorium Parco della Musica (sala Sinopoli) – ROMA (recupero del 19.05. 2020 e dell’8.10.2020, del 13.05.2021 e del 20.11.2021)

Lunedì 17 gennaio, Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 4.05.2020, del 22.10.2020, del 15.05.2021 e del 13.11.2021)

Martedì 18 gennaio, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA (recupero del 2.05.2020 e del 20.10.2020 e del 7.05.2021)

Venerdì 21 gennaio, Teatro Dal Verme – MILANO (recupero del 5.05.2020, del 24.05.2021 e del 7.11.2021)

Martedì 25 gennaio, Casa della Musica – NAPOLI (recupero dell’8.05.2020 e del 26.10.2020 e del 12.05.2021).

Venerdì 28 gennaio, Teatro Colosseo – TORINO (recupero dell’11.05.2020 e del 19.10.2020, dell’8.05.2021 e del 9.11.2021)

Foto di Fabrizio Cestari