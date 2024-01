Enrico Nigiotti annuncia a grande richiesta “Unplugged 2024 Club Tour”

Dopo il grande successo delle tre anteprime esclusive portate a dicembre a Roma, Milano e Firenze, Enrico Nigiotti (qui la nostra videointervista) annuncia a grande richiesta l'”Unplugged 2024 Club Tour“: un tour acustico, in partenza il 2 maggio da Roma, che toccherà i principali club italiani, approdando anche nella sua Livorno.

“Era partita come una piccola parentesi a dicembre, ma visto quanto è andata bene ho deciso di farlo diventare un tour vero e proprio”, spiega Enrico Nigiotti, parlando dell’idea di portare lo spettacolo unplugged in tour e ragionando anche sul suo esordio nei club.

“Per me è la prima volta nei club. Ho deciso di portare l’unplugged in questi posti perché credo sia l’ambiente più giusto per abbracciare la bellissima intimità che si crea con questo tipo di spettacolo. Voglio essere quanto più vicino possibile a chi viene ad ascoltarmi e penso di poter ottenere questo risultato proprio nei club, dove – a differenza dei teatri, che sono posti che amo e in cui ho sempre suonato finora – puoi sentire addosso il respiro del pubblico”.

Con un’essenziale formazione in trio (Enrico Nigiotti, Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere), “Unplugged 2024 Club Tour” sarà un viaggio incentrato sulle canzoni e sulle storie che si celano dietro le canzoni. Il risultato? Uno spettacolo fatto di musica e di aneddoti unici, che si fondono in un racconto intimo e acustico che non ha bisogno di effetti speciali.

Enrico Nigiotti, Unplugged 2024 Club Tour: le date

2 maggio 2024: Roma – Largo Venue

– Largo Venue 7 maggio 2024: Bologna – Locomotiv Club

– Locomotiv Club 9 maggio 2024: Torino – Hiroshima Mon Amour

– Hiroshima Mon Amour 10 maggio 2024: Padova – Hall

– Hall 14 maggio 2024: Milano – Santeria Toscana 31

– Santeria Toscana 31 17 maggio 2024: Livorno – The Cage

– The Cage 24 maggio 2024: Firenze – Viper Club

I biglietti per l’Unplugged 2024 Club Tour – prodotto e organizzato da Friends & Partners – sono già disponibili su www.ticketone.it (info su www.friendsandpartners.it).