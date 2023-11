Videointervista a Enrico Nigiotti: “Cosa auguro ai miei figli? Di essere persone sensibili”

Mentre cresce l’attesa per i tre imperdibili concerti “Unplugged” che si terranno a Roma, Milano e Firenze nel mese di dicembre, Enrico Nigiotti torna con “ninnananna” (Capitol Records / Universal Music Italia): una canzone d’amore universale e incondizionato, nonché una ballad sincera e autentica nella sua essenzialità, in cui il cantautore livornese racconta il più grande cambiamento della sua vita, ovvero la nascita dei suoi due figli.

“ninnananna è una dichiarazione d’amore a chi proteggerai per sempre senza chiedere nulla in cambio”.

“Ninnananna”, Videointervista a Enrico Nigiotti

Il 3 novembre è uscita “ninnananna“, una canzone che hai scritto per i tuoi due bimbi e che hai inizialmente condiviso con i tuoi fan solo sui social. Cosa ti ha convinto a farla uscire anche in tutti i digital store?

“ninnananna” rappresenta un po’ il mio cambiamento a livello umano, ovvero l’essere diventato padre. Volevo ricominciare con un brano che fosse un po’ sullo stesso campo semantico ed emotivo di “Nonno Hollywood“. Però, invece di parlare di una persona che va via, qui volevo raccontare di una persona che viene al mondo e che esplode nella tua vita.

Questo brano arriva a due anni e mezzo di distanza da “Notti di Luna” e in questo arco di tempo hai affrontato il cambiamento più grande della tua vita. Cosa è cambiato in Enrico Nigiotti in questi anni?

Da otto mesi a questa parte mi sento diverso e mi sembra di percepire certe cose in maniera diversa. Insomma, mi sento più maturo e questo influenza anche la scrittura. La mia vita non è mai stata semplicissima, però ho assorbito tante cose, sia positive che negative, e mi rendo conto che c’è sempre un bagaglio in più da disfare.

“Vorrei cambiarti il mondo, cucirtelo più addosso, ma questa è la tua storia, la tua verità“. Chiudendo per un attimo gli occhi ed immaginando il futuro, ma anche il presente, dei tuoi due bimbi, cosa vorresti augurare loro?

Il mondo in cui viviamo è diventato parecchio violento, poco sensibile e poco rispettoso. Quindi, mi auguro che siano persone sensibili, perché questo è fondamentale. Poi, spero che non diventino mai dei bulli, ma neanche delle vittime. Insomma, mi auguro che si sappiano difendere. Purtroppo, non viviamo più in un mondo in cui la gente sente urlare per strada e interviene. Mi sembra piuttosto di vivere in un mondo in cui ognuno pensa solo per sé. L’unica fortuna che avranno i miei due bimbi è quella di avere sempre un fratello su cui contare.

