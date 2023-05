Contemporaneo e orchestrale, in “Non ti fermare” di Enri voce e piano duettano creando qualcosa di unico

Enri Non ti fermare testo e significato del nuovo singolo di una delle nuove scommesse musicali di Capitol Records.

La label del gruppo Universal Music guidata da Daniele Menci, continua così il suo percorso di scouting che la sta rendendo una vera e propria “Officina del talento”. E così se da una parte vengono lanciati i nuovi progetti di artisti ormai affermati come Emma, Tananai e Rosa Chemical, dall’altra si continua a puntare su nuovi giovani da Matteo Romano passando per Sally Cruz e tanti altri ancora.

Tra questi c’è Enri, fuori dal 3 maggio con il singolo Non ti fermare. Talento da tenere d’occhio in quanto giovane, poliedrico e unico nel suo unire suoni moderni con la magia del pianoforte.

Enrico Coraci, in arte Enri, è nato ad Alcamo il 2 Giugno 1997. Dopo aver studiato pianoforte si appassiona al mondo delle produzioni musicali e già nel 2020 pubblica sui social le prime cover ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico ma anche il supporto di artisti come thasup, Alfa, Rkomi Shablo e Dani Faiv.

Ed è proprio con quest’ultimo che a marzo scorso debutta nel mondo della discografia. In Sto xso infatti è sia produttore che featuring del brano. Ora è arrivato però il momento di far conoscere il proprio mondo musicale facendo conoscere le sue doti di cantautore, produttore, rapper e pianista.

Per Enri la musica è un rifugio, un modo per riuscire a comunicare con le persone raccontando attraverso le canzoni la sua storia.

Enri non ti fermare significato del brano.

In Non ti fermare Enri racconta le sfumature della storia d’amore tra due persone che si amano ma, giri strani che compie la vita, non possono vedersi più. Nel pezzo il ragazzo invita l’altra persona ad andare avanti, a non lasciare che la rottura, che ha lasciato una cicatrice indelebile in entrambi, fermi la sua voglia di andare avanti.

In questo pezzo Enri unisce le due doti di cantautore, pianista e Producer dando vita ad un brano che unisce la contemporaneità del testo, volutamente diretto e lineare, al suo o orchestrale in cui il pianoforte non è solo un accompagnamento ma quasi un featuring, una seconda voce che “canta” insieme all’artista.

ENRI NON TI FERMARE TESTO E AUDIO

Dammi il tuo dolore

e poi spezzami il cuore

senza il tuo volere

sento ancora il sapore

come un vuoto da colmare

e lo riempio con il mare

ma ora non so più amare

senza fare rumore

e continua a colpire, baby non ti fermare

questo amore non può e non deve finire

perché per me è il mondo che si può fermare

ma tu non ti fermare, no

non ti fermare, no

no no no no

Come mai, come mai

non ti trovo nel blu

dove sei, dove sei

e ti cerco nelle notti

e nel buio lo sai già

riconoscere i tuoi occhi

anche se un po’ di sbagli

io ne ho fatti troppi

e ci facevamo male male male male male

da morire

e ci faceva stare bene bene bene bene bene

da impazzire

con i tuoi capelli qui tra le dita

la vita sembra un po’ meno in salita

Resta poco di te

su quella scritta a matita

ma quel poco che c’è

c’è scritta tutta la vita

e poi hai messo la data in cima

ed io ci resto ancora in fissa

Dammi il tuo dolore

e poi spezzami il cuore

senza il tuo volere

sento ancora il sapore

come un vuoto da colmare

e lo riempio con il mare

ma ora non so più amare

senza fare rumore

e continua a colpire, baby non ti fermare

questo amore non può e non deve finire

perché per me è il mondo che si può fermare

ma tu non ti fermare, no

non ti fermare, no

no no no no