Emma svela la tracklist del nuovo disco, “Souvenir”

Mancano meno di tre settimane all’uscita di “Souvenir” il nuovo disco di Emma Marrone. La cantautrice ha svelato la tracklist del progetto in uscita per Capitol Records/Universal Music il 13 ottobre 2023.

Il nuovo disco conterrà nove brani, tra cui i singoli “Mezzo mondo” e “Iniziamo dalla fine” oltre a duetti con Lazza e Tony Effe.

Questa la tracklist di “SOUVENIR”:

Iniziamo dalla Fine Amore Cane (feat. Lazza) Mezzo Mondo Intervallo Sentimentale Carne Viva Capelli Corti Indaco Taxi sulla Luna (bonus track)

Per presentare questo nuovo disco, prima di tornare ad esibirsi nei palasport, Emma ha scelto di esibirsi in club intimi in cui condividere in un modo quasi inedito la sua musica.

Saranno 15 le date live nei club italiani in cui sarà presentato questo nuovo album.

Il Souvenir In Da Club sarà un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un vero e proprio ritorno alle origini musicali di Emma che, ricordiamo, prima di vincere Amici di Maria De Filippi nel 2010, ha fatto una lunga gavetta esibendosi proprio nei club da solista con un gruppo musicale.

A seguire le date del tour prodotto da Friends&Partners e Magellano Concerti. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE