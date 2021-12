Emma Muscat tra i semifinalisti per rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest 2022

Emma Muscat, cantautrice Maltese nata a St. Julian a novembre del 1999, e conosciuta in Italia per essere stata una delle protagoniste della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, è tra le artiste che tenteranno di rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest 2022, come riportato in una news del sito iMusicfun.

Cantautrice pianista e modella, figlia di genitori benestanti Emma inizia a studiare musica fin da piccola e si iscrive all’Università di Arte dello Spettacolo. Col pianoforte inizia in adolescenza a comporre i propri brani e, nel 2016, pubblica su YouTube il suo primo singolo in inglese, Alone, a cui seguirà nell’anno successivo Without you.

Ad Amici si distingue oltre che per le proprie doti canore anche per una storia d’amore, continuata per qualche anno anche fuori dalla scuola, con il collega Biondo. Il suo percorso nelle scuola la porta fino alla fase serale del programma, quarto posto nella categoria canto, e a firmare un contratto con la Warner Music Italy.

A luglio del 2018 esce il suo primo EP in lingua inglese, Moments, ristampato sotto Natale col titolo Moments Christmas Edition.

La collaborazione con il rapper Shade nel brano Figurati di noi l’avvicina alla musica italiana e ad un nuovo percorso.

Pubblicherà infatti nel 2019 il singolo di successo Avec moi con Biondo, Sigarette Remix con Junior Cally, Vicolo cieco, Sangria feat. Astol (certificato con il disco d’oro), Meglio di sera (di nuovo con Astol, altro disco d’oro) e, poche settimane fa, Più di te.

Emma Muscat verso l’Eurovision Song Contest 2022

Il/la cantante che rappresenterà Malta all’Eurofestival 2022 verrà scelto nelle prossime settimane attraverso due fasi di selezione. Nella semifinale si sfideranno 22 artisti, tra cui Emma Muscat, che diventeranno poi 16 per il gran finale. Emma è in gara con il brano Out of sight, canzone scritta dalla stessa Muscat con Antonio Caputo, Gabriel Rossi, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

Qui a seguire l’elenco completo dei partecipanti alla semifinale. Tra i partecipanti anche Nicole Azzopardi, italiana che ha già partecipato a X Factor Malta. Riuscirà Emma Muscat a batterli tutti? Non ci resta che aspettare…