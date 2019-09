Ieri cadeva il decennale di carriera di Emma Marrone (qui l’omaggio scritto dal nostro Fabio Fiume) e oggi finalmente la cantante rompe il silenzio per rassicurare i fan sul suo stato di salute.

Il 20 settembre la Brown scriveva sulla sua pagina Instagram queste parole accompagnandole con una frase di John Lennon, “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani“:

“Succede.

Succede e basta.

Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.

Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. …

Ci sono troppe cose belle da vivere insieme.

Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi.

Grazie e state sereni davvero…

Andrà tutto bene!“

Oggi, poco più di una settimana dopo Emma Marrone è stata operata. La cantante ha postato sui social l’immagine del braccialetto dell’ospedale che ha finalmente potuto togliere dal polso ma che conserverà per non dimenticare mai questa ennesima battaglia a cui la vita l’ha sottoposta…

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.



Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.



Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!



Vi voglio un mondo di bene

EMMA”

Prenditi il tuo tempo Emma, noi ti aspettiamo, sei una leonessa, ci sono dieci anni di musica da festeggiare!

Foto di copertina: Marco Piraccini