Emma Fortuna Live. 1 + 9 = 10 questa è la somma che si ottiene calcolando il concerto all’Arena di Verona di Emma Marrone e i nuovi live annunciati proprio oggi, 15 novembre.

Il concerto per festeggiare i 10 anni di carriera di Emma nel tempio della musica programmato per il 25 maggio prossimo è andato sold out in meno di un mese.

Anche per questo motivo l’artista e la sua agenzia, la Friends & Partners, hanno deciso di aggiungere nove date nei palazzetti.

EMMA FORTUNA LIVE

I biglietti del FORTUNA LIVE PALASPORT 2020 saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di sabato 16 novembre e nei punti vendita tradizionali dalle ore 11.00 di sabato 23 novembre.

Queste le date:

3 ottobre – JESOLO – Pala Invent (data zero)

5 ottobre – MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre – ROMA – Palazzo Dello Sport

13 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

16 ottobre – NAPOLI – Pala Partenope

17 ottobre – BARI – Pala Florio

20 ottobre – CATANIA – Pala Catania

23 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

24 ottobre – TORINO – Pala Alpitour

Nel frattempo il nuovo disco di inediti di Emma Marrone, Fortuna, è ancora nella Top 10 degli album più venduti della classifica FIMI / GfK grazie anche alle date instore live che hanno portato la cantante in giro per tutta Italia.

Foto di Emilio Tini