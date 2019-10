Emma Fortuna Instore. Annunciati i primi appuntamenti instore con Live!

Emma Fortuna Instore. Ormai ci siamo quasi… questa notte uscirà in streaming e digitale, e domani in tutti i negozi di dischi, Fortuna il nuovo album di Emma e, contemporaneamente, partirà un instore tour live che girerà tutta Italia.

Per chi volesse conoscere il giudizio del nostro critico musicale sul nuovo disco di Emma può leggere la sua recensione qui.

EMMA FORTUNA INSTORE TOUR

Nel frattempo la cantante ha svelato le prime date di una lunga serie di appuntamenti in cui incontrerà il pubblico e si esibirà anche live.

Non si tratta infatti di semplice date firmacopie ma di veri e proprio mini-concerti. I pass per parteciparvi saranno disponibili in collaborazione con Mondadori Bookstore per chi pre ordinerà oggi il disco o l’acquisterà nei prossimi giorni.

Ecco le prime date confermate, le location e i centri Mondadori Bookstore in cui ritirare i pass con l’acquisto del disco.

Altri appuntamenti saranno presto annunciati.

I pass fino ad esaurimento posti delle date instore potranno essere ritirati nel negozio da domani con il pre-order o il pre-acquisto.

25 ottobre Roma Spazio Rossellini via della Vasca 58 h 18:00

(il disco sarà eccezionalmente in vendita nel Mondadori Bookstore di via Appia Nuova 51 dalle 00:00 all’01:00 del 25 ottobre. Il pre acquisto per avere il pass per l’instore invece è già disponibile da oggi.)

26 ottobre Nola (Napoli) CC Vulcano Buono Località Boscofangone h 15:00

27 ottobre Torino Hiroshima Mon Amour via Bossoli 83 h 14:00

(ritiro pass Mondadori Megastore via Monte Pietà 2)

(ritiro pass Mondadori Megastore via Monte Pietà 2) 28 ottobre Milano Cinema Odeon Sala 2 via Santa Radegonda 8 h 18:00

(ritiro pass Mondadori Megastore Piazza Duomo 1)

(ritiro pass Mondadori Megastore Piazza Duomo 1) 29 ottobre Firenze CC I Gigli spazio all’interno del CC Corte Tonda h 20:00

(ritiro pass Mondadori Bookstore CC I Gigli via San Quirico 165)

(ritiro pass Mondadori Bookstore CC I Gigli via San Quirico 165) 31 ottobre Palermo Teatro Golden via Terrasanta 60 h 18:30

(ritiro pass da Mondadori Bookstore via Filippo Pecoraino)

EMMA LIVE All’arena

Fortuna verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del compleanno di Emma, giorno in cui festeggerà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale.

Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati. Prevendite aperte.