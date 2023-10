La copertina digitale di ottobre 2023 è per EMMA e il suo “Souvenir”

La copertina digitale di ottobre di All Music Italia è dedicato ad Emma che torna con un album, “Souvenir“, che è la rivoluzione artistica personale dell’artista che si evolve pur rimanendo saldamente legata a quel passato che l’ha resa una delle artiste più amate degli ultimi 15 anni.

LA COPERTINA DIGITALE DI OTTOBRE: EMMA

Ampio spazio dedicato quindi il 13 ottobre, e non solo, al ritorno della cantautrice con un’intervista video a cura del nostro Alvise Salerno in cui si parla del nuovo progetto, del suo seguito ma anche di Amici, di Elodie e delle donne.

“L’istantanea, ferma nello spazio e nel tempo, di un altro capitolo della mia vita. Raccoglie le immagini, i

colori, le emozioni sentite e vissute in questi ultimi anni.“

Con queste parole Emma descrive questo nuovo tassello della sua discografia, un percorso iniziato nel 2010 e che conta altri 7 album in studio, una album live e una raccolta per un totale di 1.875.000 copie certificate, 31 dischi di platino, 11 dischi d’oro e centinaia di concerti in ogni location, dai pub ai grandi Palasport.

Nell’articolo a seguire troverete il racconto della genesi di questo album e di tutte le canzoni che compongono “Souvenir” a cura della cantautrice. Presenti anche tutti gli autori, i produttori e, dal 13 ottobre, i testi delle canzoni.

Chiude questa prima tranche di articoli dedicati al ritorno della Brown, questo il nome con cui la chiamano da sempre i fan, la recensione dell’album a cura del nostro critico musicale, Fabio Fiume. Recensione online dal 13 ottobre in contemporanea con l’album che, ricordiamo, è fuori in digitale, cd e vinile per Capitol Records/Universal Music Italia.

IL TOUR

Emma sarà in tour con 15 date nei club italiani. Il Souvenir In Da Club sarà un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un vero e proprio ritorno alle origini musicali dell’artista, prodotto da Friends&Partners e Magellano Concerti. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE