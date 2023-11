Emis Killa, reduce dalla conquista del Forum, annuncia l’uscita di “Effetto notte (L’alba)” con nuovi brani e nuovi featuring

Poco più di un anno fa, il 28 ottobre 2022, Emis Killa ha lanciato il suo primo album di inediti dopo il passaggio da Carosello Records a Epic/Sony Music (precedentemente erano uscito un Mixtape e il disco con Jake La Furia), “Effetto notte“. Ora, mentre il rapper più camaleontico del panorama musicale italiano è impegnato con un tour nei palasport, il disco torna in una nuova versione intitolata “Effetto notte (L’alba)“.

Il tour di Killa sta ottenendo un ottimo riscontro e conta già una data, quella al Mediolanum Forum (la prima della sua carriera), completamente sold out. Del resto Milano è la città che lo ha visto impegnato nelle prime battle al muretto di San Babila ma anche quella in cui ha festeggiato il decimo anniversario dell’album “L’Erba Cattiva” nel 2022.

Questi i prossimi appuntamenti nei club italiani organizzati da Vivo Concerti:

Martedì 7 novembre 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Mercoledì 8 novembre 2023 – Ciampino (RM) @ Orion

Sabato 11 novembre 2023 – Parma @ Campus Industry Music

Venerdì 17 novembre 2023 – Modugno (BA) @ Demodè

Giovedì 23 novembre 2023 – Firenze @ Tuscany Hall

Venerdì 24 novembre 2023 – Brescia @ Gran Teatro Morato

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Per festeggiare questi risultati Emis Killa rilancia in tempo per Natale il suo album, progetto già certificato con il disco d’oro, nella versione “Effetto Notte (L’Alba)” una deluxe edition disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 novembre. Al suo interno cinque nuovi brani con ben 6 nuovi featuring.

Brani che andranno ad aggiungersi ad una tracklist già ricca di successi come “On fire (paid on full)”, certificato disco di platino, e “Senz’anima (nikita)”.