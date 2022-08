Emis Killa: arriva la querela per diffamazione da parte del Comune di Riccione

Emis Killa è uno degli artisti italiani più seguiti su Twitter, social dove conta quasi 1 milione di seguaci. Lì il rapper dispensa il proprio pensiero su diversi argomenti senza nessun tipo di filtro o ipocrisia. Un comportamento che lo porta ad avere molti ammiratori, diversi hater e, ora, anche una possibile richiesta danni da parte del Comune di Riccione.

Facciamo un passo indietro. Domenica 21 agosto l’artista ha cominciato la giornata esprimendosi sulle tasse italiane: Ogni anno in questo periodo si pagano le tasse e mi ricordo di quanto questo paese sia governato da dei ladri. Lo stato è mio socio al 50%, anche più, e in cambio mi offre un panino di merda. A me e a tutti voi. Prima o poi mi levo dal cazzo. Giuro su mia madre.

Centinaia i commenti dei contribuenti italiani non fan, e del resto chi lo è, del sistema di pagamento tasse anticipato (modello tutto italiano). Ma non è stato questo tweet, almeno per il momento, a causare problemi a Emis Killa.

Dopo qualche ora infatti Emiliano ha parlato di Riccione, posto a lui caro, ma che non riconosce più:

“Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia. Una volta i giovani andavamo lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono”.

Lunedì 22 agosto, informata dei fatti, il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, ha diramato una nota ufficiale in cui annuncia di voler querelare per diffamazione l’artista. Ecco il contenuto del comunicato:

“Sono indignata dalle parole di Emis Killa. Le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede, ha raccontato una Riccione che non esiste. A tutela dell’onorabilità della città che rappresento, dei nostri operatori, dei cittadini e degli ospiti stessi che amano Riccione, i nostri legali sono già al lavoro per procedere con le opportune azioni giudiziali, volte a punire questa gratuita diffamazione ed a ottenere il risarcimento del danno d’immagine conseguente. La stessa valutazione verrà fatta nei confronti di esponenti politici nazionali che per meri scopi elettorali intendono cavalcare questa azione denigratoria”.

Come riporta Rockol c’è anche un volto noto che si espresso su Il Corriere della sera contro le parole di Emis Killa. Si tratta di Claudio Cecchetto. Il noto manager e talent scout è stato infatti lui stesso candidato alla carica di sindaco.

Conosco Emis Killa e so che è una persona impulsiva. Sarei curioso di chiedergli se ha scritto quel tweet come sfogo dopo un’esperienza personale vissuta qui oppure se lo ha fatto sulla base di quel che si sente dire, senza verifica. Io credo che debba chiarirlo.”

Al di là della polemica c’è grande attesa per il nuovo disco del rapper che, proprio qualche giorno fa, ha pubblicato un breve freestyle su Instagram collezionando quasi 650.000 views (lo trovate qui).