Emanuele Dabbono: guida all’ascolto di “Buona strada”, il nuovo album prodotto da Tiziano Ferro

Il cantautore Emanuele Dabbono è tornato con un album, Buona strada, prodotto da Tiziano Ferro, artista per cui Dabbono ha scritto brani di successo come Incanto e Il Conforto. Il progetto è infatti pubblica dalla TZN srl e distribuito dalla Universal Music Italy.

Buona strada è il frutto di due anni di scrittura e ha una particolarità: inizialmente infatti molti dei brani presenti nel disco dovevano essere cantati da altri artisti. Emanuele Dabbono ha invece deciso poi di tenerle per sé dando vita a questo disco che a tre anni di distanza da Leonesse.

Andiamo a scoprire insieme le 16 canzoni contenute in questo disco prodotto interamente da Tiziano Ferro e concepito come un viaggio in cui il cantautore genovese esplora sé stesso, le parole e i suoni che esprimono il suo mondo.

Questa la tracklist del nuovo progetto di Emanuele Dabbono:

Intro – Le Chiavi All’Ingresso Cerezo Fame Resta Forte Il Mio Cuore Migliore Nel Tuo Retrovisore Buona Strada Insegnami Per Mano Campo Di Battaglia Il Rumore Del Tempo Principessa Dei Fiammiferi A Sangue Freddo Rifugio Cattedrali Via della Pietà

Clicca in basso su continua per scoprire, canzone per canzone, il racconto delle canzoni del disco fatto dallo stesso Emanuele Dabbono.