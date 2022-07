Eman: la libertà come un fuoco che brucia, una donna che danza attorno ad un falò nel nuovo singolo, “L’alba”

Continua il percorso discografico di Eman con Mescal. È fuori dal 26 luglio il nuovo singolo del cantautore calabro, L’alba.

“Si può sognare la Libertà? Ed essere liberi quanto può costarci? E anche quando si crede di esserlo lo siamo veramente?“

È attorno a queste domande sul concetto di libertà che ruota il nuovo brano dell’artista. La Libertà è un fuoco che brucia; è una donna che danza attorno ad un falò e si muove sui tuoi passi, possederla costa fatica: bisogna scottarsi e dare retta anche all’invisibile, fidarsi del proprio istinto e gettarsi in una danza frenetica.

Per questo la canzone di Eman è un invito alla ricerca della Libertà che è anche la ricerca di sé stessi: è il sogno di tutti, il bisogno primario, l’Amore agognato: Eu sou seu sonho, sua liberdade… Sonho de todos, meu doce amor Sono il tuo sogno, la tua Libertà… il sogno di tutti, mio dolce amore”

Un pezzo particolare per l’artista in quanto privo dell’ironia che spesso contraddistingue i suoi brani. Ironia che viene sostituita dalla passione messa nell’interpretazione del pezzo con un testo steso su un tappeto musicale che viaggia in crescendo e che ci impedisce di controllare la nostra voglia di “danzare intorno ad un falò”.

Sul finale di L’Alba, i cori brasiliani sono stati affidati a Mercedes Casali e Martim Fogaça.

Nel frattempo l’artista è impegnato con l’EMAN SUMMER TOUR 2022:

26 Luglio: SOVERATO (CZ) – UB4 CLUB

04 Settembre: SAN PIETRO MAGISANO (CZ) – LUCE FEST

18 Settembre: LETOJANNI (ME) – DALVIVO IN MUSICA E CULTURA

20 Settembre: SAN VITO LO CAPO (TP) – COUS COUS FEST

Queste le prime date confermate.

Eman L’Alba Testo e audio

Puoi cambiare la pelle,

ma un serpente si fida solo delle saliva

E dopo il morso la febbre

Lei sussurra piano: “Dimmi, come vuoi che ti uccida?”

Arriva l’alba e lei mi segue

nelle mie orme lei si muove

Le ballo accanto e non mi vede,

poi prendo fuoco e lei mi crede

poi prendo fuoco e lei mi crede

Tra i giorni persi e le cose che non ho

scavo più a fondo, finché non trovo te

E scorgo due occhi di fame fermi nel buio

che mi chiedono: “sei libero o ci provi ancora?”

Vorrei darti un nome

vorrei darti un nome

Credo a ciò che si vede

ma un serpente si fida solo della saliva

Arriva l’alba e lei mi segue

nelle mie orme lei si muove

Le ballo accanto e non mi vede

poi prendo fuoco e lei mi crede

Arriva l’alba e lei mi segue

nelle mie orme lei si muove

Le ballo accanto e non mi vede

poi prendo fuoco

poi prendo fuoco

Eu sou seu sonho, sua liberdade

Sonho de todos, meu doce amor

Oltre il limite del giorno

tu che non smetti di ballare

Ci si muove tutto attorno

Oltre il limite del giorno,

tu che non smetti di cantare

Ci si muove tutto attorno

Eu sou seu sonho, sua liberdade

Sonho de todos, meu doce amor