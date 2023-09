Elodie si spoglia nel video ufficiale di “A fari spenti”: il web si divide

Esce oggi, 22 settembre 2023, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store “A Fari spenti”, il nuovo singolo di Elodie. Una nuova canzone dall’incedere electropop prodotta da Zef e Marz e scritta dalla stessa Elodie, da Elisa Toffoli (che è tornata a collaborare con lei dopo “Bagno a mezzanotte“), da Alessandro Pulga e Stefano Tognini.

Ancora una volta l’artista romana ha tirato fuori un pezzo scatenato e ballabile, mettendo in mostra tutto il suo indubbio fascino (non è certo la prima volta che accade) nel video ufficiale del pezzo, la cui uscita ha però scatenato diversi malumori. Vediamo un po’ cosa si sta dicendo in queste ultime ore.

Elodie, il video ufficiale di A fari spenti divide: tra i fan più accaniti e gli hater dell’ultima ora

Elodie, non è certo un mistero, si è spesso mostrata con abiti succinti in alcuni dei suoi video ufficiali, mettendo in mostra un fisico invidiabile frutto di duri allenamenti in palestra. Sembra però che per questo “A fari spenti” la cantante abbia voluto spingersi un po’ più in là rispetto al solito. La clip si apre infatti con l’artista stesa in una vasca con indosso una canottiera bagnata che lascia poco spazio all’immaginazione. Nulla di volgare, beninteso, ma di certo uno step ulteriore rispetto al passato, indubbiamente ancor più sensuale. Nel video ufficiale, inoltre, Elodie si mostra senza veli, come una moderna Madre natura e i con seni coperti soltanto dai lunghi capelli.

Cliccate in basso su continua per scoprire pareri e polemica sull’argomento.