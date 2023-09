Elodie: arriva il nuovo singolo dance pop “A fari spenti” scritto da Elisa

“A fari spenti” testo e significato del nuovo singolo di Elodie.

Appuntamento il 22 settembre per ascoltare il nuovo brano della reginetta del pop Elodie A fari spenti già disponibile in pre-save.

Il brano è stato scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione.

ELODIE – A FARI SPENTI – SIGNIFICATO

La cantante prosegue il suo percorso di sperimentazione nel mondo del dance pop, dopo diverse hit da club. Il testo fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto.

A Fari Spenti sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 22 settembre.

A FARI SPENTI – TESTO

A partire dal 17 novembre Elodie sarà nei palazzetti dello sport per il nuovo tour Elodie Show 2023.

Queste le date.

CALENDARIO ELODIE SHOW 2023

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – NUOVA DATA

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – NUOVA DATA

