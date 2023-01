Elodie, annunciati titolo e data di uscita del suo docu-film in esclusiva per Prime Video

Elodie docufilm, Sanremo e l’atteso debutto al Forum

Elodie ha finalmente svelato i dettagli sulla sua prima docu-serie, ‘Sento ancora la vertigine‘, che sarà disponibile dal 20 febbraio su Prime Video.

Il titolo riprende una parte di ritornello di una delle hit della cantante, ‘Vertigine‘, e racconterà alcune tra le pagine più importanti e fondamentali che hanno scandito la sua carriera, fino ad arrivare agli ultimi mesi in cui ha cercato in maniera spasmodica la canzone per partecipare a Sanremo 2023.

Un docu-film in cui Elodie vuole dare risalto al suo essere in bilico perenne tra la voglia di migliorarsi giorno per giorno e la paura di non essere mai abbastanza per se stessa e per il suo pubblico.

In totale sono stati prodotti tre episodi e sono stati diretti da Nicola Sorcinelli e daranno seguito a ciò che vedremo sul palco dell’Ariston a inizio febbraio.

Una nuova possibilità di stare davanti le telecamere non solo come cantante ma anche in veste di protagonista, dopo l’esperienza fruttuosa nel film di Pippo Mezzatesta ‘Ti Mangio Il Cuore‘, uscito nel 2022 e disponibile in streaming

Elodie docufilm, sanremo e forum

Il 2023 di Elodie sarà uno dei più ricchi di sempre della sua carriera e la vedrà calcare palchi prestigiosi e, a questo punto, necessari per affrontare gli step di crescita di un’artista del suo livello e con i suoi numeri.

Tutto è già partito a dicembre con il primo singolo, la title track, estratto dal futuro album ‘Ok. Respira‘ che uscirà venerdì 10 febbraio, in concomitanza con la semifinale di Sanremo 2023.

Proprio al Festival, Elodie porterà il brano ‘Due‘ e per lei sarà la terza partecipazione in gara, la quarta in totale considerando quella dove è stata co-conduttrice nel 2021.

Fino ad ora, le due classifiche sanremesi con lei in gara l’hanno vista piazzarsi rispettivamente all’8° posto con ‘Tutta Colpa mia‘ nel 2017 e al 7° posto nel 2020 con ‘Andromeda‘, brano con cui si è definitivamente consacrata al grande pubblico grazie anche al supporto delle radio che l’hanno trasmessa fino a farla arrivare stabilmente in Top10 e a farle conquistare il Disco di Platino.

Un percorso in costante crescita che continua, adesso, proprio con tutti questi progetti che culmineranno, per la prima volta nella sua carriera, con un concerto al Mediolanum Forum il 12 maggio, che è già quasi sold out e che, con tutta probabilità, raggiungerà la piena capienza proprio in concomitanza con Sanremo.