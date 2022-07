Elisa positiva al covid-19. Sospeso il Back to the Future Live Tour

Elisa tour sospeso fino a data da definire. La cantante ha contratto il covid.

Solo 22 ore fa Elisa scriveva entusiasta sulle proprie pagine social:

“Un senso di voi. 💚

Siamo in tour, ci vediamo in giro… Finalmente vi vengo a trovare, regione per regione. Prossime tappe Pistoia e Bologna!“

Oggi, 10 luglio 2022, arriva l’annuncio che il tour è sospeso in quanto l’artista ha contratto il Covid. Ad annunciarlo è stata l’agenzia del tour, Friends & Partners, con un post ripreso dalla cantautrice stessa:

I concerti di Elisa previsti per stasera, 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa del contagio dell’artista al covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. I recuperi delle due date verranno comunicati a breve. I biglietti restano validi.

Elisa tour 2022: le date di settembre

In attesa di saperne di più rimangono confermate le date del Back To The Future Live Tour in Sicilia previste per il mese di settembre. Per l’esattezza l’1 settembre ne La Valle dei Templi di Agrigento, il 3 settembre al Teatro Greco di Siracusa e il 5 settembre al Teatro Greco di Taormina.

In questi concerti Elisa presenta, oltre al meglio del repertorio di quasi 25 anni di carriera, i brani contenuti nel suo ultimo, doppio album: Ritorno al futuro / Back to the future, disco uscito a seguito del ritorno, a 21 dalla prima volta, al Festival di Sanremo come artista in gara con il brano O forse sei tu, con cui si è classificata al secondo posto.